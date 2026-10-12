Depois da passagem empolgante por Portugal, seleção pela qual marcou 3 gols em 4 jogos, ontem, contra o Sassuolo, voltaram a aparecer todas as dificuldades enfrentadas até agora por Gonçalo Ramos com a camisa do Milan. O ex-PSG não marca desde a segunda rodada, contra o Venezia: são 40 dias e 450 minutos sem balançar as redes. A habitual atuação de muita entrega, com mais de 10 km percorridos, adiantou pouco: o Milan não pode prescindir dos gols de seu camisa nove.





Apontar o dedo para Ramos hoje é a coisa mais fácil, mas também, à luz dos dados, a que mais se distancia do que mostram as atuações do Milan neste início de temporada.