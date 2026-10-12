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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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Milan, o problema não é Ramos, mas a fase ofensiva: Amorim tem poucas opções de qualidade entre o meio-campo ofensivo e o ataque; os dados

Milan

Ramos não marca há 450 minutos: o atacante português também paga o preço pelos problemas estruturais do Milan

Depois da passagem empolgante por Portugal, seleção pela qual marcou 3 gols em 4 jogos, ontem, contra o Sassuolo, voltaram a aparecer todas as dificuldades enfrentadas até agora por Gonçalo Ramos com a camisa do Milan. O ex-PSG não marca desde a segunda rodada, contra o Venezia: são 40 dias e 450 minutos sem balançar as redes. A habitual atuação de muita entrega, com mais de 10 km percorridos, adiantou pouco: o Milan não pode prescindir dos gols de seu camisa nove.


Apontar o dedo para Ramos hoje é a coisa mais fácil, mas também, à luz dos dados, a que mais se distancia do que mostram as atuações do Milan neste início de temporada.

  • OS NÚMEROS

    Nos 90 minutos mais acréscimos disputados no Mapei Stadium, Ramos teve basicamente apenas duas chances no intervalo de um minuto, ambas no fim do primeiro tempo: a primeira foi um chute de esquerda defendido por Muric após uma ótima jogada individual; a segunda, uma cabeçada de perto também defendida por Muric. Na segunda chance, o ex-PSG poderia ter feito melhor.

    Se, por um lado, Ramos precisa melhorar suas atuações, por outro, a equipe precisa acioná-lo mais e melhor. Ontem, o jogador da seleção portuguesa também participou pouco do jogo: como sempre, movimentou-se bastante, mas recebeu a bola em raríssimas ocasiões.

    Em 90 minutos, ele tocou na bola apenas 34 vezes, fez 14 passes para os companheiros e tentou 4 dribles, mas não completou nenhum.

  • POUCAS OPÇÕES OFENSIVAS DE QUALIDADE

    A decisão de Amorim e Cardinale de emprestar Nkunku ao Leipzig (e ainda arcar com 60% do salário) provavelmente foi equivocada. O Milan tem poucas armas realmente ofensivas à disposição: Loftus-Cheek não oferece garantias, e Hutchinson mostrou pouco até agora. Tirando Pulisic, os meias-atacantes do Milan têm poucos gols nos pés. Cissè é um recurso importante, mas precisa chegar à melhor condição física e ter seus minutos administrados de forma equilibrada, considerando a pouca idade. Também surpreende o pouco aproveitamento de Camarda, que ontem voltou a ficar no banco durante todos os 94 minutos de jogo.

  • AS RESPONSABILIDADES DE AMORIM

    As responsabilidades de Amorim são evidentes, mas também precisam ser analisadas e contextualizadas: o problema do camisa 9 do Milan é antigo. O técnico português foi um dos principais protagonistas na montagem do elenco e na decisão de manter alguns jogadores. Agora, precisa encontrar soluções, tanto táticas quanto de jogo, para dar a Ramos condições de marcar gols. Muitos gols, considerando também o peso das expectativas que acompanharão Goncalo durante toda a temporada.

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