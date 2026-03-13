Milan, o orgulho de Maignan: “É uma honra ser capitão, fiquei aqui para me redimir do ano passado. E Allegri é um craque”

“Ser o capitão desta equipe é uma responsabilidade e tenho orgulho de sê-lo. Você não precisa desempenhar um papel, apenas ser você mesmo e tentar ser um exemplo, sem abusar da braçadeira ou do status”, declara Maignan sobre sua posição de indiscutível líder e capitão do vestiário rossonero. Ele acrescenta, à DAZN: “Se me deram a braçadeira, foi pelo que eu sou. No passado, eu disse aos treinadores da base que não precisavam me dar a braçadeira, porque eu me sentia capitão mesmo sem ela. Hoje, para mim, é um motivo de orgulho e uma grande responsabilidade”.