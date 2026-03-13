Milan, o orgulho de Maignan: “É uma honra ser capitão, fiquei aqui para me redimir do ano passado. E Allegri é um craque”

Goleiro e capitão do Milan que tenta manter viva a disputa pelo título. Mike Maignan é, sem dúvida, um dos protagonistas da temporada positiva até agora da equipe treinada por Massimiliano Allegri, que, graças à vitória no clássico do último domingo, voltou a ficar a sete pontos do líder Inter. O goleiro da seleção francesa é o protagonista da reportagem dedicada a ele pela DAZN, intitulada “Beyond the Magic”, da qual já é possível obter alguns trechos.
