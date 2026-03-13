Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
CM grafica Maignan milan 2026

Traduzido por

Milan, o orgulho de Maignan: “É uma honra ser capitão, fiquei aqui para me redimir do ano passado. E Allegri é um craque”

O goleiro rossonero se sente cada vez mais líder e motivador da equipe.

Goleiro e capitão do Milan que tenta manter viva a disputa pelo título. Mike Maignan é, sem dúvida, um dos protagonistas da temporada positiva até agora da equipe treinada por Massimiliano Allegri, que, graças à vitória no clássico do último domingo, voltou a ficar a sete pontos do líder Inter. O goleiro da seleção francesa é o protagonista da reportagem dedicada a ele pela DAZN, intitulada “Beyond the Magic”, da qual já é possível obter alguns trechos.

Todas as ATUALIZAÇÕES em TEMPO REAL! Junte-se ao canal WHATSAPP DA CALCIOMERCATO.COM: clique aqui


  • A IMPORTÂNCIA DA FAIXA

    Ser o capitão desta equipe é uma responsabilidade e tenho orgulho de sê-lo. Você não precisa desempenhar um papel, apenas ser você mesmo e tentar ser um exemplo, sem abusar da braçadeira ou do status”, declara Maignan sobre sua posição de indiscutível líder e capitão do vestiário rossonero. Ele acrescenta, à DAZN: “Se me deram a braçadeira, foi pelo que eu sou. No passado, eu disse aos treinadores da base que não precisavam me dar a braçadeira, porque eu me sentia capitão mesmo sem ela. Hoje, para mim, é um motivo de orgulho e uma grande responsabilidade”.

    • Publicidade

  • OS MÉRITOS DE ALLEGRI

    Capitão e recém-renovado até junho de 2031, Mike Maignan correu sério risco de deixar o Milan no último verão, quando as negociações para a renovação estavam em um impasse e o Chelsea bateu à sua porta e à do clube. Entre os fatores que o levaram a permanecer está o atual técnico: “Allegri é um treinador que, pela gestão do vestiário e pela atitude em campo, é um dos melhores”.

  • GRATIDÃO

    Da mesma forma, fatores importantes como a gratidão ao Milan e a vontade de se redimir de uma temporada particular como a passada também tiveram influência: “Cheguei este ano com uma grande vontade de revanche, foi o meu pensamento desde o início e continua a sê-lo hoje. O Milan é onde me revelei ao mundo. É preciso vir aqui para entender realmente o que significa vestir esta camisa. Quando jogamos, vemos a grandeza do clube e eu me sentirei milanista para sempre”.

Campeonato Italiano
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
0