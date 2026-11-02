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David Odogu chegou ao Milan de forma totalmente surpreendente no último dia da janela de transferências do verão de 2025, por cerca de 6 milhões de euros mais bônus junto ao Wolfsburg. Jovem talento com poucos minutos disputados na Bundesliga, mas com uma trajetória consolidada nas seleções de base da Alemanha, era considerado um dos defensores mais promissores. Sua primeira temporada na Serie A, porém, foi cheia de dificuldades, tanto que nunca jogava sob o comando de Allegri. No verão passado, o Toulouse, clube irmão do Milan (outro clube da galáxia Red Bird), havia sido escolhido para que ele jogasse mais na Ligue 1.