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Milan: o jovem zagueiro alemão Odogu havia se transferido para o Toulouse no último verão por empréstimo sem opção de compra. O balanço deste início de temporada

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O defensor David Odogu, nascido em Berlim em 2006, está tendo dificuldades para ganhar espaço no Toulouse, para onde se transferiu por empréstimo do Milan.

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David Odogu chegou ao Milan de forma totalmente surpreendente no último dia da janela de transferências do verão de 2025, por cerca de 6 milhões de euros mais bônus junto ao Wolfsburg. Jovem talento com poucos minutos disputados na Bundesliga, mas com uma trajetória consolidada nas seleções de base da Alemanha, era considerado um dos defensores mais promissores. Sua primeira temporada na Serie A, porém, foi cheia de dificuldades, tanto que nunca jogava sob o comando de Allegri. No verão passado, o Toulouse, clube irmão do Milan (outro clube da galáxia Red Bird), havia sido escolhido para que ele jogasse mais na Ligue 1.

  • ZERO JOGOS

    O Toulouse vem apresentando um ótimo futebol e ocupa o meio da tabela, com 10 pontos conquistados em 9 jogos. Entre os protagonistas, porém, não está Odogu, que perdeu três partidas por problemas musculares e ficou no banco nas outras seis: até agora, ainda não estreou na Ligue 1. A experiência não começou conforme as expectativas do Milan, que pode decidir trazer Odogu de volta já em janeiro, antes de definir um novo destino para a segunda metade da temporada.

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