A pausa para os jogos das seleções nacionais começou oficialmente, com quem sonha em ir à Copa do Mundo, quem se prepara para ela e quem, por outro lado, fica em casa esperando por uma reviravolta em breve. O Milan disponibilizou um bom número de jogadores, mantendo seu peso no cenário internacional, mas, ao mesmo tempo, Allegri poderá trabalhar com um bom grupo de jogadores de vista do confronto crucial contra o Napoli no Estádio Maradona, no próximo dia 6 de abril. Segue abaixo o guia completo de todos os rossoneri convocados para suas respectivas seleções:
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Milan: o guia completo dos jogadores convocados para as seleções nacionais: veja quem fica em Milanello com Allegri
O segredo foi revelado
A França enfrentará dois adversários de alto nível: o Brasil (26 de março) e a Colômbia (29 de março). Didier Deschamps convocou os jogadores do Milan Mike Maignan e Adrien Rabiot, enquanto Christopher Nkunku e Youssouf Fofana ficaram de fora.
NENHUM AZUL
Rino Gattuso, técnico da seleção italiana, não convocou nenhum jogador do Milan para a lista de convocados para a partida da repescagem da Copa do Mundo, na noite de quinta-feira, contra a Irlanda do Norte. Davide Bartesaghi, convocado para a seleção sub-21, ficou de fora, contrariando os últimos rumores. Também ficaram de fora Samuele Ricci e Matteo Gabbia, que ainda se recupera da cirurgia realizada no mês passado.
TOMORI ESTÁ DE VOLTA
Thomas Tuchel convocou, após três anos de ausência, Fikayo Tomori, enquanto Ruben Loftus-Cheek fica de fora para os jogos em casa contra o Uruguai (27 de março) e o Japão (31 de março).
Strahinja Pavlovic está na lista de convocados da Sérvia, que não se classificou para a Copa do Mundo, para os dois jogos amistosos consecutivos contra o Catar (26 de março) e a Espanha (27 de março).
BELGIO ROSSONERO
Koni De Winter e Alexis Saelemaekers foram convocados para a seleção belga para os dois amistosos a serem disputados nos EUA contra os anfitriões (28 de março) e o México (1º de abril).
Pulisic está, Leão não
A notícia chegou dentro do prazo previsto: Rafael Leão foi dispensado da seleção de Portugal para os jogos contra os EUA e o México devido à recidiva da lesão no adutor. Já Christian Pulisic está convocado e enfrentará a Bélgica de De Winter e Saelemakers no dia 28 de março com os EUA e, em seguida, a Portugal no dia 1º de abril. Santiago Gimenez não foi convocado pelo México para os dois jogos contra Portugal (domingo, 29 de março) e Bélgica (1º de abril) e poderá se preparar da melhor forma para o confronto contra o Napoli no próximo dia 6 de abril.
Luka Modric comandará a Croácia nos amistosos contra a Colômbia (27 de março) e o Brasil (1º de abril). A Alemanha não contará com Fullkrug, que permanecerá em Milanello para melhorar sua condição física de vista do final da temporada.