Milan: o guia completo dos jogadores convocados para as seleções nacionais: veja quem fica em Milanello com Allegri

A notícia chegou dentro do prazo previsto: Rafael Leão foi dispensado da seleção de Portugal para os jogos contra os EUA e o México devido à recidiva da lesão no adutor. Já Christian Pulisic está convocado e enfrentará a Bélgica de De Winter e Saelemakers no dia 28 de março com os EUA e, em seguida, a Portugal no dia 1º de abril. Santiago Gimenez não foi convocado pelo México para os dois jogos contra Portugal (domingo, 29 de março) e Bélgica (1º de abril) e poderá se preparar da melhor forma para o confronto contra o Napoli no próximo dia 6 de abril.





Luka Modric comandará a Croácia nos amistosos contra a Colômbia (27 de março) e o Brasil (1º de abril). A Alemanha não contará com Fullkrug, que permanecerá em Milanello para melhorar sua condição física de vista do final da temporada.