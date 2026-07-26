Quarta-feira, 29 de julho, é uma data assinalada a vermelho no calendário do Fenerbahce, porque no terreno do Gornik Zabrze estará em jogo o passaporte para o play-off da Liga dos Campeões (na primeira mão, os turcos venceram por 1-0) e uma boa possibilidade de convencer Leão a transferir-se para o lado amarelo e azul de Istambul. A participação na principal competição continental pode ser um fator na escolha do português, ainda que depois haja mais duas eliminatórias, com o risco de se chegar a 25 de agosto. O clube turco, apesar do desmentido sobre ter apresentado uma proposta global de 100 milhões entre o jogador e o Milan, prepara uma missão em Itália a muito curto prazo.
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Milan, o Fenerbahçe prepara o assalto a Leão: direção em Milão na próxima semana. Também o Galatasaray está na corrida
Direção em Milão
O Fenerbahçe sonha formar um tridente de sonho composto por Greenwood, Muriqi e Leão. Os dois primeiros alvos foram concretizados e agora chegou a vez do objetivo claramente mais difícil. Jorge Mendes trabalha há dias para estabelecer um contacto entre o clube turco e o Milan, enquanto outros intermediários italianos estão em contacto com Leão para lhe apresentar a qualidade do projeto desportivo e a consistência da oferta económica de 12 milhões de euros, bónus incluídos. Segundo apurou o calciomercato.com, uma parte da direção do Fenerbahçe estará em Milão para negociar com o Milan: o objetivo é tentar baixar a exigência de 60 milhões de euros do clube da via Aldo Rossi.
Primeira oferta do Galatasaray rejeitada
O Fenerbahçe fala a sério por Leão e desafia o Galatasaray num invulgar dérbi, muito sentido, de mercado. Na verdade, os campeões da Turquia já tinham apresentado uma oferta verbal de 30 milhões por Leão, imediatamente devolvida ao remetente. Vão tentar de novo nos próximos dias, assim que forem concluídas algumas operações de saída. À espera que Leão dissipe definitivamente as dúvidas quanto à possibilidade de jogar na Süper Lig.
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