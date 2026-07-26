Quarta-feira, 29 de julho, é uma data assinalada a vermelho no calendário do Fenerbahce, porque no terreno do Gornik Zabrze estará em jogo o passaporte para o play-off da Liga dos Campeões (na primeira mão, os turcos venceram por 1-0) e uma boa possibilidade de convencer Leão a transferir-se para o lado amarelo e azul de Istambul. A participação na principal competição continental pode ser um fator na escolha do português, ainda que depois haja mais duas eliminatórias, com o risco de se chegar a 25 de agosto. O clube turco, apesar do desmentido sobre ter apresentado uma proposta global de 100 milhões entre o jogador e o Milan, prepara uma missão em Itália a muito curto prazo.