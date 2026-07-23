O jogador, que certamente falhará o primeiro amigável oficial de sábado, dia 25, frente ao Celtic Glasgow, é esperado na Austrália – primeira etapa da digressão à volta do mundo da equipa de Amorim – juntamente com o compatriota Gonçalo Ramos no dia 29 de julho. Nessa data, o seu futuro poderá ainda não estar resolvido, mas, nesse sentido, há uma importante atualização das últimas horas. Uma delegação do Fenerbahçe agendou uma viagem relâmpago a Milão para se reunir com o advogado que representa os interesses de Leão e apresentar-lhe a proposta (10 milhões por temporada) que está a caminho por parte do clube turco. O clube já investiu mais de 60 milhões de euros no mercado de verão nas contratações de Nathan Aké, Vedat Muriqi e Mason Greenwood e agora, depois dos contactos com os intermediários envolvidos na operação, também pensa em Rafa Leão.