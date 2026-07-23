A nova missão milanesa de Gerry Cardinale tem, entre os seus muitos objetivos, o de resolver e desbloquear mais do que uma situação que, no mercado, está a impedir o Milan de satisfazer os novos pedidos do treinador Rubén Amorim, depois das contratações de Gonçalo Ramos e Mario Gila por cerca de 100 milhões de euros. O dossiê mais espinhoso e, em certa medida, urgente é o que diz respeito ao futuro de Rafael Leao.
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Milan, o Fenerbahçe avança a sério por Rafael Leão: blitz em Milão já está programado, quanto pede o clube e o que oferecem os turcos
Todos querem a mesma coisa
O futebolista português está a aproveitar os últimos dias de férias após a eliminação no Mundial com a sua seleção, enquanto aguarda, tal como o AC Milan, pela definição do seu próximo destino. As repetidas declarações dadas no passado mês de maio, o desejo de encerrar o capítulo italiano e enfrentar uma nova aventura num novo campeonato após 7 anos no Milan, mantêm-se mais atuais do que nunca. E encontram correspondência com os desejos do AC Milan, que considera que chegou o momento para uma separação. Por questões técnico-táticas, económicas (Leão é o jogador mais bem pago, com 7 milhões de euros, bónus incluídos, de salário) e motivacionais. Até ao dia de hoje, contudo, o caso vive uma perigosa fase de impasse.
ENTRE INGLATERRA E TURQUIA
Não é segredo que o avançado português esperava uma porta de saída para um campeonato de alto nível e do seu agrado, entre Espanha e sobretudo Inglaterra. E, até hoje, os rumores sobre sondagens feitas por Aston Villa e Tottenham não encontraram correspondência nos factos concretos. As únicas manifestações de interesse por Leao chegaram da Turquia e dos dois clubes mais prestigiados da Superlig, Galatasaray e Fenerbahce. Soluções que, neste momento, não suscitam o entusiasmo do próprio interessado, apesar de estarem em cima da mesa propostas salariais de dois dígitos.
OS CUSTOS DA OPERAÇÃO
Por sua vez, o Milan espera receber uma proposta por uma transferência a título definitivo com base em 60 milhões de euros. O valor contabilístico do jogador nascido em 1999, tomando como parâmetro o último exercício aprovado (o de 30 de junho de 2025), é de 16,8 milhões de euros e o objetivo do AC Milan é registar uma significativa mais-valia que desbloqueie recursos significativos para reinvestir na contratação de um novo médio ofensivo canhoto. Não está excluído que, caso o impasse dos últimos dias se prolongue, o Milan possa abrir-se a soluções alternativas, como um empréstimo bastante oneroso com obrigação de compra condicionada, para resolver o caso Leao.
TENTATIVA DO FENERBAHÇE
O jogador, que certamente falhará o primeiro amigável oficial de sábado, dia 25, frente ao Celtic Glasgow, é esperado na Austrália – primeira etapa da digressão à volta do mundo da equipa de Amorim – juntamente com o compatriota Gonçalo Ramos no dia 29 de julho. Nessa data, o seu futuro poderá ainda não estar resolvido, mas, nesse sentido, há uma importante atualização das últimas horas. Uma delegação do Fenerbahçe agendou uma viagem relâmpago a Milão para se reunir com o advogado que representa os interesses de Leão e apresentar-lhe a proposta (10 milhões por temporada) que está a caminho por parte do clube turco. O clube já investiu mais de 60 milhões de euros no mercado de verão nas contratações de Nathan Aké, Vedat Muriqi e Mason Greenwood e agora, depois dos contactos com os intermediários envolvidos na operação, também pensa em Rafa Leão.
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