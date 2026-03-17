Milan: Nusa seria a alternativa após a saída de Leão? A avaliação do Milan e do Leipzig: o que pode acontecer no mercado

Somente depois que Leão se despedir — uma questão que ainda precisa ser avaliada e vivida — é que o Milan deverá recorrer ao mercado de transferências para encontrar um substituto. O perfil parece ser mais o de um ponta do que o de um atacante, função na qual Allegri reinventou o português nesta temporada. A Gazzetta cita o nome de Antonio Nusa, norueguês nascido em 2005, do Leipzig, que disputou duas partidas de altíssimo nível contra a Itália na fase de qualificação para a Copa do Mundo de 2026, vencida justamente à frente da Azzurra. Se os alemães não conseguirem se classificar para a próxima Liga dos Campeões (eles estão em quinto lugar no momento, a três pontos do Hoffenheim e do Stuttgart), eles podem se convencer da oportunidade de lucrar com a venda.