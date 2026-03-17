A gota d’água? A temporada de RafaelLeão foi instável, para dizer o mínimo: por um lado, falou-se frequentemente de um camisa 10 mais responsável, constante e líder, mas não faltaram atuações abaixo do esperado e, como no caso da derrota no Olimpico contra a Lazio, episódios que na Via Aldo Rossi não podem agradar. Nenhuma multa ou advertência oficial, mas até mesmo a La Gazzetta dello Sport escreve hoje que os dirigentes rossoneri estariam prontos para ouvir eventuais ofertas que chegarão no verão pelo português.
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Milan: Nusa seria a alternativa após a saída de Leão? A avaliação do Milan e do Leipzig: o que pode acontecer no mercado
O PREÇO CERTO
No contrato de Leão, lembra a Rosea, há uma cláusula de 170 milhões de euros, mas, obviamente, o Milan também levará em consideração propostas bem inferiores, talvez em torno de 80 milhões de euros: de quem poderiam vir essas propostas, para um jogador que, atualmente, seria difícil incluir no grupo dos melhores do mercado? Talvez de algum time da Premier League ou da Arábia Saudita. Em tudo isso, é preciso ter em mente que a oferta deve ser aceita não apenas pelo Diavolo, mas também pelo seu camisa 10.
IDEA NUSA
Somente depois que Leão se despedir — uma questão que ainda precisa ser avaliada e vivida — é que o Milan deverá recorrer ao mercado de transferências para encontrar um substituto. O perfil parece ser mais o de um ponta do que o de um atacante, função na qual Allegri reinventou o português nesta temporada. A Gazzetta cita o nome de Antonio Nusa, norueguês nascido em 2005, do Leipzig, que disputou duas partidas de altíssimo nível contra a Itália na fase de qualificação para a Copa do Mundo de 2026, vencida justamente à frente da Azzurra. Se os alemães não conseguirem se classificar para a próxima Liga dos Campeões (eles estão em quinto lugar no momento, a três pontos do Hoffenheim e do Stuttgart), eles podem se convencer da oportunidade de lucrar com a venda.
A ÉPOCA E O PREÇO DE NUSA
Nusa está avaliado em cerca de 35 milhões de euros: nesta temporada, pelo Leipzig, ele marcou 2 gols e deu 2 assistências em 23 partidas do campeonato, além de 1 gol e 1 assistência em outras 4 partidas da DFB-Pokal, a copa nacional alemã.