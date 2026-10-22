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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan, novos exames para Ramos: primeira ultrassonografia teve resultado negativo. Chukwueze corre o risco de ficar dois meses afastado

Milan

Chegam atualizações sobre o estado dos dois jogadores lesionados do Milan: todas as novidades.

Nas últimas horas, surgiram várias complicações para o Milan: as lesões de Gonçalo Ramos e Samu Chukwueze complicaram os planos do Milan para a Serie A e a Europa League. Mas quando eles voltarão? Quem esclareceu a situação foi Peppe Di Stefano, jornalista da Sky: segundo as informações apuradas, no caso do nigeriano, há um risco concreto de que o afastamento seja de pelo menos dois meses, enquanto o português já passou ontem por uma primeira ultrassonografia, que deu resultado negativo. Ainda hoje, será feita uma ressonância magnética para tentar descartar qualquer microlesão no músculo sóleo.


  • AS PALAVRAS DE AMORIM

    O técnico Ruben Amorim também falou sobre as lesões na véspera do confronto com o Bournemouth: "Sobre Chukwueze, não sei dizer. É um afastamento diferente do de Ramos. No caso de Ramos, é algo pequeno, é só precaução. Ele sentiu apenas um pouco de rigidez muscular. Mas estamos preparados"

  • AS LESÕES

    O departamento médico do Milan, portanto, está cada vez mais cheio. Samuel Chukwueze sentiu dores no quadril esquerdo após a vitória sobre a Atalanta e passará por uma avaliação com um especialista nas próximas horas: ele corre o risco de ficar afastado por um longo período. Já Matteo Gabbia, fora por uma lesão no músculo flexor da coxa com comprometimento parcial do tendão, e Alexis Saelemaekers (operado no tornozelo, com retorno previsto apenas para 2027 após a cirurgia no tornozelo) só voltarão em 2027.


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