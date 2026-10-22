Nas últimas horas, surgiram várias complicações para o Milan: as lesões de Gonçalo Ramos e Samu Chukwueze complicaram os planos do Milan para a Serie A e a Europa League. Mas quando eles voltarão? Quem esclareceu a situação foi Peppe Di Stefano, jornalista da Sky: segundo as informações apuradas, no caso do nigeriano, há um risco concreto de que o afastamento seja de pelo menos dois meses, enquanto o português já passou ontem por uma primeira ultrassonografia, que deu resultado negativo. Ainda hoje, será feita uma ressonância magnética para tentar descartar qualquer microlesão no músculo sóleo.



