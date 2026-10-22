Nas últimas horas, surgiram várias complicações para o Milan: as lesões de Gonçalo Ramos e Samu Chukwueze complicaram os planos do Milan para a Serie A e a Europa League. Mas quando eles voltarão? Quem esclareceu a situação foi Peppe Di Stefano, jornalista da Sky: segundo as informações apuradas, no caso do nigeriano, há um risco concreto de que o afastamento seja de pelo menos dois meses, enquanto o português já passou ontem por uma primeira ultrassonografia, que deu resultado negativo. Ainda hoje, será feita uma ressonância magnética para tentar descartar qualquer microlesão no músculo sóleo.
Milan, novos exames para Ramos: primeira ultrassonografia teve resultado negativo. Chukwueze corre o risco de ficar dois meses afastado
AS PALAVRAS DE AMORIM
O técnico Ruben Amorim também falou sobre as lesões na véspera do confronto com o Bournemouth: "Sobre Chukwueze, não sei dizer. É um afastamento diferente do de Ramos. No caso de Ramos, é algo pequeno, é só precaução. Ele sentiu apenas um pouco de rigidez muscular. Mas estamos preparados"
AS LESÕES
O departamento médico do Milan, portanto, está cada vez mais cheio. Samuel Chukwueze sentiu dores no quadril esquerdo após a vitória sobre a Atalanta e passará por uma avaliação com um especialista nas próximas horas: ele corre o risco de ficar afastado por um longo período. Já Matteo Gabbia, fora por uma lesão no músculo flexor da coxa com comprometimento parcial do tendão, e Alexis Saelemaekers (operado no tornozelo, com retorno previsto apenas para 2027 após a cirurgia no tornozelo) só voltarão em 2027.
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