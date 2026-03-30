O Milan continua pressionando pelo André. Segundo a mídia brasileira, os rossoneri teriam apresentado uma nova oferta ao Corinthians, que pediu um prazo para responder.
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Milan, nova oferta por André: 22 milhões para convencer o Corinthians; como foi da última vez
Conforme explica a ESPN Brasil, teria chegado uma nova oferta ao Timao para garantir a contratação do jovem jogador brasileiro. A nova proposta seria de 22 milhões de euros, com uma parte fixa de 18 milhões e mais 4 milhões vinculados a bônus baseados em metas esportivas. Com essa proposta, os rossoneri adquiririam 70% dos direitos econômicos do jogador. Mas o meio-campista de 19 anos teria se mostrado aberto à possibilidade de ceder 30% de seu cartão – cujos direitos ele mesmo administra – ao Milan, a fim de facilitar o fechamento do negócio.
Por sua vez, o Corinthians está ponderando e reservou um tempo para avaliar a oferta, tendo em vista o interesse de outros clubes, como o Benfica e o Atlético de Madrid, o que poderia, portanto, dar início a uma disputa pelo meio-campista. Já há algumas semanas, o próprio Milan estava convencido de ter garantido o jogador, antes da mudança de posição do presidente do Timao, Osmar Stabile. Na época, os rossoneri achavam ter fechado o acordo por cerca de 17 milhões de euros – a serem pagos em três parcelas: 15 milhões de euros fixos e outros 2 variáveis pelos 70% dos direitos econômicos do jogador –, mas a operação fracassou na reta final devido ao veto do presidente.