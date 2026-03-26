Milan, no verão: mais Rabiot e menos Musah; não dá para economizar ou fazer tentativas, especialmente no que diz respeito ao centroavante

É justamente por isso que será necessário um mercado de transferências de alto nível e, acima de tudo, ouvir o técnico, que já deixou claro que quer jogadores prontos e experientes.

Tentando resumir: mais Rabiot e menos Musah. Nisso ele está absolutamente certo: é muito mais fácil tentar vencer se você tem na equipe jogadores do calibre e da experiência do francês, em vez de jovens como o americano. Nada contra este último, mas é um bom exemplo: são duas imagens de duas filosofias opostas. A de Allegri é vencedora.

A diretoria deve tentar atendê-lo, fornecendo um elenco melhor do que o da temporada atual. Este ano, o Milan está em segundo lugar graças a um trabalho geral muito bom, mas quem foram os líderes em campo? Maignan, Rabiot e Modric: os três jogadores mais fortes e experientes, e não por acaso.