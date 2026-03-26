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Andrea Longoni

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Milan, no verão: mais Rabiot e menos Musah; não dá para economizar ou fazer tentativas, especialmente no que diz respeito ao centroavante

Especiais e Opinião
Opinion
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As reflexões que apontam para o mercado de transferências de verão

O Milan, atualmente em segundo lugar, precisa se concentrar em encerrar a temporada da melhor maneira possível e começar a planejar a próxima, já que a participação na próxima Liga dos Campeões está praticamente garantida.

O objetivo, creio eu, deve ser tentar elevar o nível: recomeçar em agosto com um time capaz de disputar o título do campeonato.

  • PRECISAMOS DE MOTORIZADORES

    É justamente por isso que será necessário um mercado de transferências de alto nível e, acima de tudo, ouvir o técnico, que já deixou claro que quer jogadores prontos e experientes.

    Tentando resumir: mais Rabiot e menos Musah. Nisso ele está absolutamente certo: é muito mais fácil tentar vencer se você tem na equipe jogadores do calibre e da experiência do francês, em vez de jovens como o americano. Nada contra este último, mas é um bom exemplo: são duas imagens de duas filosofias opostas. A de Allegri é vencedora.

    A diretoria deve tentar atendê-lo, fornecendo um elenco melhor do que o da temporada atual. Este ano, o Milan está em segundo lugar graças a um trabalho geral muito bom, mas quem foram os líderes em campo? Maignan, Rabiot e Modric: os três jogadores mais fortes e experientes, e não por acaso.

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  • ATAQUE DECISIVO

    O ataque será o ponto fundamental. Nesse sentido, a busca pelo centroavante não é tarefa fácil, mas certamente será a operação mais importante. Se o Milan, depois de tantos anos, acertar na escolha do centroavante, então poderá realmente aspirar ao título. Caso contrário, permanecerão os problemas crônicos que o clube carrega há alguns anos. É uma posição em que não se pode economizar nem partir de tentativas e apostas.

    É uma pena não tentar se inserir entre a Juventus e Vlahovic, porque não há certezas por aí. Dusan seria uma certeza, e Allegri também pensa assim. Mas talvez, agora, seja tarde demais.

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