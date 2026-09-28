As três semanas de pausa também se tornaram úteis para dar atenção a tudo o que está fora de campo. Na casa do Milan, são dias de trabalho para apresentar o balanço de 2025/26 ao Conselho de Administração, que se reúne nestas horas. Entre hoje e amanhã, é esperada uma comunicação oficial do clube.
Milan, nas próximas horas o Conselho de Administração vai aprovar o balanço de 2025/2026: o que se sabe sobre as perdas
EM ATÉ 24 HORAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Entre hoje e amanhã, o Conselho de Administração do AC Milan é chamado a aprovar o exercício encerrado em 30 de junho de 2026, para depois apresentá-lo aos acionistas no fim de outubro, na habitual assembleia, apurou nossa redação.
Interrupção da sequência positiva
Segundo as previsões, as contas do Milan devem registrar um prejuízo consolidado de cerca de 25 milhões de euros no balanço encerrado em 30 de junho de 2026. Com esse resultado negativo, será interrompida, infelizmente, a virtuosa sequência de três balanços consecutivos fechados no azul pelo AC Milan: uma série positiva que havia registrado um superávit de +6,1 milhões de euros em 2023, +4,1 milhões de euros em 2024 e +2,9 milhões de euros em 2025, permitindo ao Milan sair definitivamente dos rígidos vínculos do Settlement Agreement com a UEFA.
Danos limitados apesar da ausência da Liga dos Campeões
Para as contas do AC Milan, ainda assim é possível falar de danos amplamente limitados pela gestão financeira. É preciso, de fato, considerar que o Milan, na última temporada, não pôde se beneficiar das robustas receitas derivadas da classificação para a Champions League. A equipe fracassou em seu objetivo esportivo em 2025 e, consequentemente, não participou da edição 2025-2026 da principal competição europeia. Essa ausência inevitavelmente provocou uma forte hemorragia de receitas, pesando tanto sobre os prêmios distribuídos diretamente pela UEFA quanto sobre a arrecadação de bilheteria do estádio San Siro. Para conhecer os números oficiais e definitivos, obviamente será necessário aguardar a publicação dos documentos formais que o Milan divulgará assim que o Conselho de Administração tiver aprovado o balanço financeiro.
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