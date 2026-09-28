Para as contas do AC Milan, ainda assim é possível falar de danos amplamente limitados pela gestão financeira. É preciso, de fato, considerar que o Milan, na última temporada, não pôde se beneficiar das robustas receitas derivadas da classificação para a Champions League. A equipe fracassou em seu objetivo esportivo em 2025 e, consequentemente, não participou da edição 2025-2026 da principal competição europeia. Essa ausência inevitavelmente provocou uma forte hemorragia de receitas, pesando tanto sobre os prêmios distribuídos diretamente pela UEFA quanto sobre a arrecadação de bilheteria do estádio San Siro. Para conhecer os números oficiais e definitivos, obviamente será necessário aguardar a publicação dos documentos formais que o Milan divulgará assim que o Conselho de Administração tiver aprovado o balanço financeiro.