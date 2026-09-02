O que certamente não falta a Tomori é coerência: profundamente ligado ao AC Milan, ele recusou todas as ofertas para permanecer no clube sete vezes campeão da Europa. Em janeiro de 2025, apesar de um acordo total entre os clubes, fez melar sua transferência para o Tottenham, enquanto neste verão recusou primeiro o Coventry, de Lampard, e depois o Fulham, que aumentou uma pressão sufocante justamente no último dia de mercado.
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Milan, na quinta-feira Tomori voltará a treinar com o grupo: os bastidores da decisão de Cardinale e o que vaza sobre as condições do inglês
Reintegrado ao elenco
No fim, Tomori estava certo. O zagueiro inglês, no dia seguinte à dura derrota do Milan em amistoso contra o Chelsea, havia sido incluído em uma lista de cinco jogadores (junto com Fofana, Odogu, Gimenez e Nkunku) que não faziam parte dos planos de Amorim. A decepção do ex-Chelsea se traduziu em total oposição à transferência, considerando que, tendo contrato até julho de 2027, as próximas janelas de transferências seriam mais atraentes para encontrar uma solução melhor, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. Dezessete dias depois, veio a decisão do clube de reintegrá-lo ao elenco, também pelo fato de que o defensor procurado não chegou, sobretudo na última semana.
Não joga há um mês
Tomori estará à disposição de Amorim para o jogo de domingo contra a Juventus? Tecnicamente, sim, mas sem deixar de lado um aspecto fundamental: a última partida disputada por Tomori foi em 5 de agosto passado, no clássico em Austrália contra a Inter. Fik, inevitavelmente, está atrasado tanto do ponto de vista físico quanto em termos de entrosamento, porque trabalhou pouco com o novo técnico português.
É preciso reconstruir uma relação
Tomori treinou bem com os preparadores físicos colocados à disposição pelo Milan e não vai precisar de tanto tempo para igualar a condição física dos companheiros. O que precisará ser reconstruído é o aspecto mental do jogador e a relação de confiança mútua: qualquer jogador precisa estar bem para performar de acordo com as próprias possibilidades e os próprios padrões de rendimento.
Tomori esteve em Londres no dia de ontem para refletir sobre o futuro com seus agentes e agora está prestes a voltar à Itália pronto para retomar seu lugar no Milan.
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