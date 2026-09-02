Tomori treinou bem com os preparadores físicos colocados à disposição pelo Milan e não vai precisar de tanto tempo para igualar a condição física dos companheiros. O que precisará ser reconstruído é o aspecto mental do jogador e a relação de confiança mútua: qualquer jogador precisa estar bem para performar de acordo com as próprias possibilidades e os próprios padrões de rendimento.





Tomori esteve em Londres no dia de ontem para refletir sobre o futuro com seus agentes e agora está prestes a voltar à Itália pronto para retomar seu lugar no Milan.