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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Milan, Musah: "Tínhamos ensaiado a jogada de escanteio. Estou feliz, mas no futebol a memória é curta"

Y. Musah
Milan x Inter de Milão
Milan
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Campeonato Italiano
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Yunus Musah, meio-campista do Milan, falou aos microfones da Sky Sport 24 após a vitória por 3 a 1 sobre a Inter no clássico: "É a noite mais bonita do ano. Sabemos que, quando vencemos um clássico, especialmente jogando em casa, o estádio é incrível, os torcedores são incríveis. Aprendemos com cada jogo: aprendemos com o Bologna e tentamos não cometer os mesmos erros daqui para frente".

  • Ovação de pé

    "Estou feliz com a situação atual, mas no futebol a memória é curta e preciso continuar assim até o fim da temporada. Caso contrário, sei que as coisas podem mudar de novo rapidamente. Aqui, você tem que jogar bem em todas as partidas porque sempre há alguém querendo o seu lugar. Você está no Milan."

  • ESCANTEIO ENSAIADO

    "Era uma cobrança de escanteio que tínhamos preparado. Sabíamos que a Inter não acompanharia Adrien. Não, para mim, ele quis colocar a bola ali para criar perigo, colocar a bola ali e torcer para que houvesse alguém. Mas não, sinceramente, não acho que ele tenha tentado chutar".

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