Yunus Musah, meio-campista do Milan, falou aos microfones da Sky Sport 24 após a vitória por 3 a 1 sobre a Inter no clássico: "É a noite mais bonita do ano. Sabemos que, quando vencemos um clássico, especialmente jogando em casa, o estádio é incrível, os torcedores são incríveis. Aprendemos com cada jogo: aprendemos com o Bologna e tentamos não cometer os mesmos erros daqui para frente".
Milan, Musah: "Tínhamos ensaiado a jogada de escanteio. Estou feliz, mas no futebol a memória é curta"
Disney+
✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.
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SportyNet
✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.
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✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
Ovação de pé
"Estou feliz com a situação atual, mas no futebol a memória é curta e preciso continuar assim até o fim da temporada. Caso contrário, sei que as coisas podem mudar de novo rapidamente. Aqui, você tem que jogar bem em todas as partidas porque sempre há alguém querendo o seu lugar. Você está no Milan."
ESCANTEIO ENSAIADO
"Era uma cobrança de escanteio que tínhamos preparado. Sabíamos que a Inter não acompanharia Adrien. Não, para mim, ele quis colocar a bola ali para criar perigo, colocar a bola ali e torcer para que houvesse alguém. Mas não, sinceramente, não acho que ele tenha tentado chutar".
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