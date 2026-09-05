Endrick, até aqui, ainda não apareceu com a camisa do Real Madrid porque segue lidando com uma lesão. À parte a questão muscular, a esperança do Milan é que o jogador chegue a Milanello em janeiro por empréstimo com direito de compra. Um objetivo que também dependerá muito de como e quando Mourinho utilizará o jogador nascido em 2006 nesta primeira parte da temporada.





Cardinale, Amorim e o grupo de trabalho certamente tentarão de novo de qualquer forma. Isso porque o brasileiro poderia jogar tanto como centroavante quanto como meia-atacante atrás de Goncalo Ramos. Endrick é apenas o caso mais evidente de uma estratégia precisa: os alvos que escaparam anteriormente voltarão à pauta porque o clube entende que apenas começou o trabalho de montar um elenco competitivo para vencer.