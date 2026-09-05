Um Amorim motivado para o seu primeiro grande jogo como treinador do Milan. O foco está totalmente na Juventus, mas o técnico português não pôde escapar das perguntas sobre o mercado da bola na coletiva de imprensa da véspera, mostrando uma coesão interna que parece ser o ponto de partida para este projeto: "Falo com Cardinale e Calvelli todos os dias, então é normal tê-los aqui. Para vocês não, mas para mim sim. Estou muito satisfeito com o mercado. Temos novos jogadores que são de alto nível e que vão nos ajudar durante a temporada, mas também no futuro. Esse é o nosso objetivo. Também quero me alongar sobre como o Milan funciona: todos precisam estar alinhados sobre alguns jogadores a contratar"
Traduzido por
Milan, Mourinho disse “não” por Endrick: o clube tentará de novo em janeiro, a estratégia
Dois atacantes ao mesmo tempo
O mercado dá e o mercado tira: o Milan fechou a contratação de Goncalo Ramos nada menos que três dias antes do início da janela de transferências de verão. A aposta foi imediata, espontânea e decidida por todas as partes envolvidas. O custo da transferência (70 milhões de euros garantidos) tirou do clube a possibilidade de contratar em definitivo um reserva para o português. Dessa constatação e da firme linha de valorização dos jovens nasceu a renovação de Camarda até 30 de junho de 2031, com uma opção por mais um ano até 2032. E a consequente decisão de promovê-lo como única alternativa ao português. Pelo menos até janeiro, quando o grupo estratégico de trabalho fará um balanço da situação reunindo os dados dos primeiros quatro meses da temporada.
Não de Mou
Na realidade, o Milan trabalhou por muito tempo, pelo menos uns quinze dias, em uma contratação de cinco estrelas para o ataque: o escolhido era Endrick, atacante brasileiro nascido em 2006 do Real Madrid. Cardinale havia falado diretamente com a cúpula do Real Madrid, mas depois encontrou a resistência ferrenha de José Mourinho: o ex-Special One deu parecer negativo para a saída por empréstimo do ex-Palmeiras. Para tristeza de Milan e Roma.
Cardinale vai nos repreender novamente
Endrick, até aqui, ainda não apareceu com a camisa do Real Madrid porque segue lidando com uma lesão. À parte a questão muscular, a esperança do Milan é que o jogador chegue a Milanello em janeiro por empréstimo com direito de compra. Um objetivo que também dependerá muito de como e quando Mourinho utilizará o jogador nascido em 2006 nesta primeira parte da temporada.
Cardinale, Amorim e o grupo de trabalho certamente tentarão de novo de qualquer forma. Isso porque o brasileiro poderia jogar tanto como centroavante quanto como meia-atacante atrás de Goncalo Ramos. Endrick é apenas o caso mais evidente de uma estratégia precisa: os alvos que escaparam anteriormente voltarão à pauta porque o clube entende que apenas começou o trabalho de montar um elenco competitivo para vencer.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.