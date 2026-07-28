Milan, mistério Maignan nas redes sociais: apaga todas as fotos e referências ao clube. Mensagens de Amorim e Cardinale: eis o que está acontecendo

Na era das redes sociais, toda escolha, até a mais inocente, feita para os próprios canais oficiais gera emoções contraditórias na própria torcida. No caso de Maignan, isso faz ainda mais barulho entre os torcedores do Milan porque estamos em plena janela de transferências: Iron Mike, há vários dias, apagou todas as publicações do próprio perfil no Instagram e toda referência ao Milan (e à França, N. do R.). Um falso alarme, porque do goleiro francês não chegaram sinais claros e oficiais de uma insatisfação generalizada em relação ao novo rumo do clube da via Aldo Rossi.