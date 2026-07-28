Na era das redes sociais, toda escolha, até a mais inocente, feita para os próprios canais oficiais gera emoções contraditórias na própria torcida. No caso de Maignan, isso faz ainda mais barulho entre os torcedores do Milan porque estamos em plena janela de transferências: Iron Mike, há vários dias, apagou todas as publicações do próprio perfil no Instagram e toda referência ao Milan (e à França, N. do R.). Um falso alarme, porque do goleiro francês não chegaram sinais claros e oficiais de uma insatisfação generalizada em relação ao novo rumo do clube da via Aldo Rossi.
Traduzido por
Milan, mistério Maignan nas redes sociais: apaga todas as fotos e referências ao clube. Mensagens de Amorim e Cardinale: eis o que está acontecendo
NENHUM CASO
Ruben Amorim e Gerry Cardinale enviaram mais de um SMS ao longo deste verão para Mike Maignan para reiterar a ele a confiança total de olho na próxima temporada. E do goleiro francês não chegaram pedidos específicos para o mercado: o Milan segue trabalhando na importante renovação de contrato assinada em janeiro, com o novo acordo que vai até o verão de 2031. Portanto, não há nenhum caso em torno do futuro do ex-Lille.
CAPITÃO E LÍDER
Gerry Cardinale, como demonstrou recentemente com o dossiê de Luka Modric, não pretende abrir mão daqueles que considera os pontos fortes da equipe, seus líderes carismáticos. E Amorim já escolheu manter Mike Maignan no papel de capitão de um grupo que precisa esquecer rapidamente a decepção pelo tragicômico fim da última temporada. Maignan está atualmente de férias após o Mundial e é esperado em Milanello em meados de agosto, poucos dias antes do início oficial da nova temporada. Com boa paz pelas escolhas feitas nas redes sociais...
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.