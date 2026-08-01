Nicolo Campo
Traduzido por
Milan mira o retorno sensacional de Brahim Diaz enquanto Rafael Leao se aproxima de uma saída chocante para a Turquia
Alvo para o meio-campo ofensivo identificado
De acordo com o Calciomercato.com, citando o Corriere della Sera, o Milan voltou suas atenções para Diaz como alvo principal após perder Konstantinos Karetsas, que se juntou ao Borussia Dortmund por € 33 milhões. O Milan avalia um retorno do marroquino, ao mesmo tempo em que também considera Ethan Nwaneri e Matias Soule. Uma volta ao San Siro é vista como ideal, já que Diaz somou 18 gols e 15 assistências em 124 jogos, além de ajudar o Milan a conquistar o Scudetto de 2022.
- Getty Images
Galatasaray lidera corrida por Leao
A principal história de saída da janela de verão gira em torno de o futuro de Leao. Segundo relatos, o atacante de Portugal deixou claro que sente que seu ciclo de sete anos em San Siro chegou ao fim e que está pronto para buscar um novo desafio.
Apesar de sua preferência inicial por uma transferência para a Premier League ou La Liga, a ausência de ofertas concretas de qualquer uma das duas competições levou Leao a considerar uma saída para a Turquia.
O Galatasaray lidera a corrida para contratar o atacante, oferecendo vaga garantida na fase de liga da Champions League. Leao vê a mudança com bons olhos, mas exige um salário lucrativo de dezenas de milhões, enquanto o Milan mantém firme preferência por uma venda em definitivo.
Opções de transferência e concorrência
Diaz segue sob contrato com o Real Madrid até 2027. Antes de explorar opções alternativas, a Juventus também havia demonstrado interesse em contratar o meia armador marroquino, antes de mudar o foco para Kerim Alajbegovic, do Bayer Leverkusen. Para o Milan, a chegada de Diaz daria um impulso imediato à criatividade ofensiva da equipe após as oportunidades perdidas em alvos prioritários anteriores.
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Resolvendo duas grandes novelas
Milan e Galatasaray seguem ainda distantes em relação à avaliação do jogador e às substanciais exigências salariais de Leao. As negociações devem continuar durante o restante da janela de transferências de verão, enquanto todas as partes buscam um compromisso adequado. Enquanto isso, a diretoria do Milan precisa agir rapidamente para fechar um acordo com o Madrid se quiser concluir o retorno de Diaz a San Siro.
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