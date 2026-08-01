Milan mira o retorno sensacional de Brahim Diaz enquanto Rafael Leao se aproxima de uma saída chocante para a Turquia

A principal história de saída da janela de verão gira em torno de o futuro de Leao. Segundo relatos, o atacante de Portugal deixou claro que sente que seu ciclo de sete anos em San Siro chegou ao fim e que está pronto para buscar um novo desafio.

Apesar de sua preferência inicial por uma transferência para a Premier League ou La Liga, a ausência de ofertas concretas de qualquer uma das duas competições levou Leao a considerar uma saída para a Turquia.

O Galatasaray lidera a corrida para contratar o atacante, oferecendo vaga garantida na fase de liga da Champions League. Leao vê a mudança com bons olhos, mas exige um salário lucrativo de dezenas de milhões, enquanto o Milan mantém firme preferência por uma venda em definitivo.