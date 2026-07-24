“Já tinha falado com o clube sobre a possibilidade de tentar uma nova experiência, não sei se vai acontecer, tenho de me apresentar lá (no Milan) no dia 29 e, enquanto estiver lá, vou dar o máximo, sempre com respeito pela camisola que me deu tudo. Acho que é um clube que me ajudou muito em todos os aspetos, mas na vida também se tem ambições por outras coisas e, se acontecer, vou estudar as opções, mas continuo a ser jogador do Milan.” As palavras de Rafael Leao no podcast brasileiro Podpah revelam uma mudança de estratégia em relação às declarações públicas do mês de maio, mesmo antes do Mundial. O português está a tomar consciência de que o sonho da Premier League corre o risco de continuar a ser apenas isso: não chegaram propostas de clubes ingleses e, muito menos, das grandes equipas espanholas. A escolha de sair nesta janela de transferências é partilhada pelo clube, mas a situação atual no mercado convida à prudência.
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Milan: Mendes está a trabalhar com o Fenerbahçe para a transferência de Leão, superoferta ao jogador e problemas na avaliação
Fenerbahçe em pressão
O Fenerbahçe está mesmo a sério por Rafa Leão e tem uma disponibilidade económica superior à do Galatasaray, que se mexeu pelo português vários meses antes. O clube de Istambul está a trabalhar no negócio com o apoio de Jorge Mendes , que recebeu de Cardinale a missão de encontrar compradores para o português. Os números apresentados ao jogador são decididamente importantes: 8 milhões de base fixa, mais 2 milhões em bónus ao alcance, além de outros 2 mais difíceis de atingir.
PROBLEMA DE FAIR PLAY FINANCEIRO
Um possível obstáculo às negociações entre o Fenerbahçe e o Milan por Leão está relacionado com o Fair Play Financeiro. O clube turco tem de lidar com as regras rigorosas do FFP, ainda mais depois da contratação de Greenwood ao Marselha por 40 mais 10 milhões em bónus. Há dois caminhos possíveis para a equipa treinada por mister Kartal: vender um par de jogadores do plantel ou tentar negociar com o Milan a avaliação de 60 milhões de euros. No meio de um emaranhado de agentes e intermediários que também trabalham em função do Galatasaray.
À espera da decisão de Leão
O primeiro passo, fundamental, passa pela abertura de Leão à Turquia. Em relação a há alguns dias, registam-se pequenos sinais por parte do jogador, mas é necessária uma abertura clara, firme e definitiva para iniciar as negociações entre os clubes. Mendes vai tecendo a teia com constância, ciente de que tem no seu baralho também uma carta vencedora para o Milan, relacionada com o campeonato saudita.
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