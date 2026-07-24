“Já tinha falado com o clube sobre a possibilidade de tentar uma nova experiência, não sei se vai acontecer, tenho de me apresentar lá (no Milan) no dia 29 e, enquanto estiver lá, vou dar o máximo, sempre com respeito pela camisola que me deu tudo. Acho que é um clube que me ajudou muito em todos os aspetos, mas na vida também se tem ambições por outras coisas e, se acontecer, vou estudar as opções, mas continuo a ser jogador do Milan.” As palavras de Rafael Leao no podcast brasileiro Podpah revelam uma mudança de estratégia em relação às declarações públicas do mês de maio, mesmo antes do Mundial. O português está a tomar consciência de que o sonho da Premier League corre o risco de continuar a ser apenas isso: não chegaram propostas de clubes ingleses e, muito menos, das grandes equipas espanholas. A escolha de sair nesta janela de transferências é partilhada pelo clube, mas a situação atual no mercado convida à prudência.