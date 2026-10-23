Mike Maignan foi inevitavelmente protagonista negativo da decepcionante derrota por 3 a 0 do Milan para o Bournemouth na Liga Europa. O goleiro e capitão do Milan recebeu cartão vermelho direto por empurrar o adversário Tyler Adams, com as mãos no rosto dele, em um lance após cobrança de escanteio, ainda no primeiro tempo, quando o placar já estava em 1 a 0 para os ingleses.

Após a partida, não apareceu para falar com a imprensa, e diversos relatos apontaram que ele deixou o estádio antes do previsto, visivelmente de semblante fechado. O goleiro quebrou o silêncio hoje com um story no Instagram, no qual explicou sua posição e se defendeu dos ataques da mídia.



