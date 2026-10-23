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Ao VivoIngressos
Maignan espulso Bournemouth MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan, Maignan se pronuncia: "Gesto não intencional, estou acostumado a certas interpretações da imprensa... O clube, a comissão técnica e meus companheiros sabem que tipo de pessoa e capitão eu sou"

Milan
M. Maignan
Bournemouth x Milan
Bournemouth
Liga Europa

O goleiro publicou suas primeiras palavras após a expulsão em um story no Instagram.

Mike Maignan foi inevitavelmente protagonista negativo da decepcionante derrota por 3 a 0 do Milan para o Bournemouth na Liga Europa. O goleiro e capitão do Milan recebeu cartão vermelho direto por empurrar o adversário Tyler Adams, com as mãos no rosto dele, em um lance após cobrança de escanteio, ainda no primeiro tempo, quando o placar já estava em 1 a 0 para os ingleses.

Após a partida, não apareceu para falar com a imprensa, e diversos relatos apontaram que ele deixou o estádio antes do previsto, visivelmente de semblante fechado. O goleiro quebrou o silêncio hoje com um story no Instagram, no qual explicou sua posição e se defendeu dos ataques da mídia.


  • storia maignan social

    A MENSAGEM NAS REDES SOCIAIS

    "Meu gesto não foi intencional. Como todos os goleiros e em todas as partidas, eu queria abrir espaço na minha área. 

    Infelizmente, isso passou uma imagem ruim, especialmente aos jovens espectadores que nos assistem.  

    O clube, a comissão técnica e meus companheiros sabem que tipo de pessoa e de capitão eu sou. Conhecem minhas intenções, e abandoná-los não está entre elas.  

    Quanto ao resto, estamos acostumados às interpretações feitas por algumas pessoas e por certos veículos de imprensa"

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