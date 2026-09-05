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Milan, Luka Modric não dá adeus: será convocado pela Croácia para os compromissos da Nations League

Croácia
Milan
L. Modric

Luka Modric continuará jogando pela Croácia. O anúncio foi feito pela própria federação, que confirmou a presença do camisa 14 do Milan para os compromissos da Nations League contra República Tcheca, Espanha e Inglaterra. O ex-Real Madrid conversou com o novo técnico Slaven Bilić e com o presidente da HNS, Marijan Kustić, reafirmando sua disponibilidade para os próximos compromissos oficiais e está pronto para continuar sua extraordinária carreira internacional, marcada por 202 partidas e vários feitos históricos.



  • Ambições e vontade

    "Naturalmente, a decisão de Luka me deixa extremamente feliz. Todos nós sabemos o que ele pode oferecer à Croácia, tanto em campo quanto fora dele. Mal posso esperar para trabalhar novamente com ele, depois de 14 anos, e nós dois compartilhamos a forte ambição de manter a Croácia como uma equipe de ponta, vencedora e no mesmo nível das melhores seleções do mundo", disse Slaven Bilić.

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  • Pilar do Milan

    Modric, 41 anos em setembro, após a Copa do Mundo decidiu renovar o contrato com o Milan até junho de 2027, com um salário de 3,5 milhões de euros líquidos, 6,5 milhões de euros brutos. Na temporada passada, ele somou 37 jogos e 2 gols, neste ano foi titular contra o Venezia (em campo por 74') e saiu do banco na estreia contra o Torino (os últimos 34' da partida).

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