Milan, Luka Modric não dá adeus: será convocado pela Croácia para os compromissos da Nations League

"Naturalmente, a decisão de Luka me deixa extremamente feliz. Todos nós sabemos o que ele pode oferecer à Croácia, tanto em campo quanto fora dele. Mal posso esperar para trabalhar novamente com ele, depois de 14 anos, e nós dois compartilhamos a forte ambição de manter a Croácia como uma equipe de ponta, vencedora e no mesmo nível das melhores seleções do mundo", disse Slaven Bilić.