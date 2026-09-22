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Loftus-Cheek MilanGetty Images
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Milan, Loftus-Cheek corre menos do que Maignan: o meio-campista inglês está em fim de contrato, o que se sabe sobre o futuro

Milan
R. Loftus-Cheek
Mercado da bola

Segundo as estatísticas da Lega Serie A, entre os jogadores do Milan com cinco partidas disputadas, quem corre menos é Loftus-Cheek: um dado que também é o retrato do momento vivido pelo ex-Chelsea

Sete meses sem nem a sombra de um gol ou de uma assistência decisiva.


Ruben Loftus-Cheek não consegue reagir a esse momento negativo, apesar de ter recebido total confiança primeiro de Massimiliano Allegri e depois de Ruben Amorim. Basta pensar que o técnico português o escalou em todas as 5 partidas disputadas no campeonato ( três vezes como titular e duas saindo do banco).


O inglês está jogando na sua posição preferida, ou seja, a de meia-atacante, mas não consegue colocar a serviço da equipe aquilo que seria um potencial importante: o problema parece ser mais mental do que físico.

  • Corre menos do que Maignan

    Segundo as estatísticas da Lega Serie A, consultáveis no site oficial da principal liga italiana, entre os jogadores do Milan com cinco jogos em cinco rodadas, quem percorreu menos quilômetros foi Ruben Loftus-Cheek, com 25,8 km em cinco partidas; o inglês, inclusive, está abaixo na classificação de Mike Maignan, goleiro do Milan, que está com 25,9 quilômetros percorridos.

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  • Renovação em compasso de espera

    A experiência de Loftus-Cheek no Milan foi o clássico "quero, mas não posso": de Pioli a Amorim, todos os treinadores que passaram pelo banco do Milan o colocaram no centro de seu projeto técnico. Pelo menos inicialmente, porque depois as atuações do jogador nascido em 96 nunca foram tão constantes quanto se exige de um atleta determinante do elenco.

    Por esse motivo, a questão da renovação de contrato nunca foi tratada com convicção, apesar da ótima relação com a Stellar, a agência que cuida dos interesses do inglês. O atual acordo vence em julho, mas depois das primeiras abordagens no verão está tudo em compasso de espera: Loftus-Cheek ganha nada menos que 4 milhões de euros por temporada (o clube usa o decreto crescimento, nota da redação) e ainda precisa demonstrar que pode merecer um novo acordo.

  • Futuro na Premier League

    O futuro de Loftus-Cheek ainda está totalmente em aberto, mas seria o caso de o inglês começar a mudar o presente com um espírito diferente justamente dentro das partidas. Ruben perde todos os duelos físicos até para jogadores menos potentes, e isso denota uma mentalidade totalmente a ser reconstruída. As chances de vê-lo com a camisa do Milan também na próxima temporada são decididamente baixas: no estado atual, no seu futuro ainda deve haver a Premier League a custo zero.

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