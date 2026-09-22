Sete meses sem nem a sombra de um gol ou de uma assistência decisiva.





Ruben Loftus-Cheek não consegue reagir a esse momento negativo, apesar de ter recebido total confiança primeiro de Massimiliano Allegri e depois de Ruben Amorim. Basta pensar que o técnico português o escalou em todas as 5 partidas disputadas no campeonato ( três vezes como titular e duas saindo do banco).





O inglês está jogando na sua posição preferida, ou seja, a de meia-atacante, mas não consegue colocar a serviço da equipe aquilo que seria um potencial importante: o problema parece ser mais mental do que físico.