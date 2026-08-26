Na noite de ontem, o Aston Villa, com a mediação de Jorge Mendes, intensificou os contatos com o estafe de Leão: o objetivo dos ingleses é primeiro encontrar um acordo com o craque português antes de tratar diretamente com o Milan pela contratação. No momento, ainda permanece uma certa distância entre a pedida e a oferta, com a negociação que seguirá nas próximas horas: a oferta é de 6,5 milhões de euros mais bônus, decididamente inferior aos 12 milhões colocados na mesa pelo Galatasaray. Contatos constantes por parte dos ingleses, que estão em busca de contratações de grande nível para melhorar o setor ofensivo de Unai Emery.