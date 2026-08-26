Uma notícia positiva chega de Milanello, centro de treinamento do Milan: Rafael Leao voltou a treinar com o grupo 12 dias após a lesão no quadríceps. O camisa 10 do Milan estará, portanto, à disposição de Ruben Amorim para a primeira partida em San Siro, marcada para a próxima sexta-feira, contra o recém-promovido Venezia, do ex-Giovanni Stroppa.
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Milan, Leao volta ao grupo e estará à disposição de Amorim contra o Venezia: segue o duelo entre Galatasaray e Aston Villa
Segue no mercado
Leao volta a treinar com o grupo sem mudar, porém, seu status atual dentro do clube: segue no mercado, com o Milan trabalhando para encontrar a melhor solução possível. Apesar da postura positiva mostrada pelo português desde que chegou à concentração, o clube não muda de ideia sobre um jogador que é considerado um possível elemento de perturbação para a tranquilidade do vestiário.
ASTON VILLA NA PRESSÃO
Na noite de ontem, o Aston Villa, com a mediação de Jorge Mendes, intensificou os contatos com o estafe de Leão: o objetivo dos ingleses é primeiro encontrar um acordo com o craque português antes de tratar diretamente com o Milan pela contratação. No momento, ainda permanece uma certa distância entre a pedida e a oferta, com a negociação que seguirá nas próximas horas: a oferta é de 6,5 milhões de euros mais bônus, decididamente inferior aos 12 milhões colocados na mesa pelo Galatasaray. Contatos constantes por parte dos ingleses, que estão em busca de contratações de grande nível para melhorar o setor ofensivo de Unai Emery.
Acordo com o Galatasaray por 12 milhões
Nesta fase, o Galatasaray tem a preferência de Leao, que segue esperando que o clube turco encontre um ponto de acordo com o Milan. O clube de Istambul já tem no bolso o acerto com o jogador para um contrato de 4 anos por 12 milhões de euros por temporada, mas, ao mesmo tempo, está bastante distante na negociação com o Milan: a última oferta de 40 milhões, bônus incluídos, não foi aceita. Fontes turcas dizem que o Galatasaray não vai tirar o pé na disputa por Leao e planeja uma terceira investida.
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