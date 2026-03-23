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CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Milan: Leão não vai se juntar à seleção de Portugal; fica em Milanello

O atacante do Milan não vai se juntar à seleção nacional e continua em Itália a recuperação da lesão

A Federação Portuguesa de Futebol dispensou oficialmente Rafael Leão: o atacante do Milan nem precisará ir a Lisboa para os exames médicos. Durante a pausa, a seleção de Portugal enfrentará o México na Cidade do México e os Estados Unidos em Atlanta.


Massimiliano Allegri e a equipe médica do Milan terão, portanto, Leão à disposição durante toda a pausa, para acompanhar diariamente suas condições de vista do reinício do campeonato, que para os rossoneri coincidirá com a partida fora de casa contra o Napoli no dia 6 de abril, na segunda-feira de Páscoa.


  • O que foi?

    Vale lembrar que Leão não treinou na véspera da partida da última sexta-feira contra o Torino e, posteriormente, não foi convocado para o jogo devido ao agravamento do problema no adutor, que surgiu justamente na partida de ida contra o Toro.


    Desde 8 de dezembro, quando durante a partida contra o Torino o português foi forçado a sair de campo devido a uma dor no adutor, Leão vem lidando com um incômodo na região púbica que, nos últimos meses, tem afetado seus treinos e seu desempenho.


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