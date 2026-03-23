Milan: Leão não vai se juntar à seleção de Portugal; fica em Milanello

A Federação Portuguesa de Futebol dispensou oficialmente Rafael Leão: o atacante do Milan nem precisará ir a Lisboa para os exames médicos. Durante a pausa, a seleção de Portugal enfrentará o México na Cidade do México e os Estados Unidos em Atlanta.





Massimiliano Allegri e a equipe médica do Milan terão, portanto, Leão à disposição durante toda a pausa, para acompanhar diariamente suas condições de vista do reinício do campeonato, que para os rossoneri coincidirá com a partida fora de casa contra o Napoli no dia 6 de abril, na segunda-feira de Páscoa.



