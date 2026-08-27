Rafael Leao nunca esteve tão perto de deixar o Milan. Depois de 7 temporadas com muitos altos e poucos baixos, o jogador da seleção portuguesa está pronto para escrever um novo capítulo de sua carreira profissional. Resta apenas entender se será na Turquia, com a camisa do Galatasaray, ou na Premier League, com o Aston Villa. Unai Emery, técnico especializado em recuperar jogadores em dificuldade, conversou várias vezes com o atleta nas últimas 24 horas para lhe apresentar o projeto técnico dos Villains e como pretende utilizá-lo.
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Milan, Leão dá preferência ao Aston Villa: para ir ao Galatasaray, pede 15 milhões por temporada de salário
Cúpula com o Aston Villa
Por volta da hora do almoço, Cardinale e Almastadt terão uma ligação com o Aston Villa e Jorge Mendes, ou seja, o verdadeiro e único articulador da operação. O clube inglês apresentará oficialmente as duas ofertas que o Milan poderá avaliar e escolher uma: ou um negócio em definitivo imediato por 46 milhões de euros, bônus incluídos, ou um empréstimo oneroso de 8 milhões de euros com obrigação de compra por 42 milhões. A diretoria do clube de Birmingham tem um acordo de princípio com Leao por um contrato de 4 anos a 6,5 milhões de euros mais 1,5 milhão em bônus, além da preferência do jogador.
15 milhões do Galatasaray
Na outra mesa, está o Galatasaray, que chegou a um acordo de princípio com o Milan por 45 milhões mais 5 de bônus, mas ainda não recebeu o sinal verde de Leao e agora corre o risco de levar um balde de água fria após semanas de negociação: no início da tarde, George Gardi se reunirá com o advogado de Leao para entender como chegar a um acordo, já que o jogador agora quer 15 milhões de euros para aceitar o Galatasaray. A disputa está mais aberta do que nunca, Leao está prestes a dizer adeus ao Milan.
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