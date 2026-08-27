Na outra mesa, está o Galatasaray, que chegou a um acordo de princípio com o Milan por 45 milhões mais 5 de bônus, mas ainda não recebeu o sinal verde de Leao e agora corre o risco de levar um balde de água fria após semanas de negociação: no início da tarde, George Gardi se reunirá com o advogado de Leao para entender como chegar a um acordo, já que o jogador agora quer 15 milhões de euros para aceitar o Galatasaray. A disputa está mais aberta do que nunca, Leao está prestes a dizer adeus ao Milan.