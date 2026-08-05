Cissè: no primeiro tempo, Loftus-Cheek se movimenta bem pelo meio, criando jogo e duas potenciais ocasiões de gol. Boa a sintonia com o ex-jogador de Verona e Catanzaro: os dois se procuram e se encontram com frequência, exatamente como pede Amorim. Alphadjo sabe jogar bem futebol, segura a bola e tem ótimas ideias em vertical. Apesar de alguns errinhos, fruto também de uma condição física não ideal, Cissè deixa sensações interessantes para o técnico português.

Nkunku: o novo papel logo atrás do centroavante parece sob medida para o francês: quando pode olhar para o gol, faz a diferença. Ótimo o corte que causa o pênalti, convertido com uma finalização forte e precisa. Christopher se credencia para uma temporada de protagonista, a sintonia com Amorim já está em um nível interessante.

Leao: inspirado, as ações mais perigosas do segundo tempo nascem sempre do seu setor. Com Ramos, a sintonia é natural dentro e fora de campo. Rafa, à espera de novidades sobre o futuro, entrou com a cabeça certa e não parece se preocupar muito com todos os rumores a seu respeito que vêm repercutindo diariamente há um mês.