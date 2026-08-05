O Milan empatou por 1 a 1 no clássico amistoso disputado na Austrália, em Perth. Amorim, no banco, tirou apontamentos interessantes para uma equipe que mostra um jogo diferente em relação à temporada passada, mas ainda longe de se tornar uma máquina altamente competitiva. Nkunku, muito inspirado, buscou o empate contra a Inter após a vantagem inicial de Dimarco.
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Milan, Leão cria e Nkunku marca: primeiras anotações no dérbi para Amorim. Estupinan e Chukwueze vão mal
TOPO
Cissè: no primeiro tempo, Loftus-Cheek se movimenta bem pelo meio, criando jogo e duas potenciais ocasiões de gol. Boa a sintonia com o ex-jogador de Verona e Catanzaro: os dois se procuram e se encontram com frequência, exatamente como pede Amorim. Alphadjo sabe jogar bem futebol, segura a bola e tem ótimas ideias em vertical. Apesar de alguns errinhos, fruto também de uma condição física não ideal, Cissè deixa sensações interessantes para o técnico português.
Nkunku: o novo papel logo atrás do centroavante parece sob medida para o francês: quando pode olhar para o gol, faz a diferença. Ótimo o corte que causa o pênalti, convertido com uma finalização forte e precisa. Christopher se credencia para uma temporada de protagonista, a sintonia com Amorim já está em um nível interessante.
Leao: inspirado, as ações mais perigosas do segundo tempo nascem sempre do seu setor. Com Ramos, a sintonia é natural dentro e fora de campo. Rafa, à espera de novidades sobre o futuro, entrou com a cabeça certa e não parece se preocupar muito com todos os rumores a seu respeito que vêm repercutindo diariamente há um mês.
FLOP
Camarda: perde o duelo físico com Bisseck e, no primeiro tempo, quase não a vê. Ainda precisa trabalhar muito e bem para desempenhar um papel de protagonista em partidas com um grau de dificuldade tão alto. Amorim o estima muito e terá outras oportunidades para retribuir a confiança que todo o Milan lhe concedeu no momento da renovação do contrato.
Chukwueze: ainda precisa se adaptar ao novo papel de ponta direita, especialmente quando tem de acompanhar a marcação individual, como no lance do gol sofrido por Dimarco. Cria objetivamente pouco mesmo com a bola nos pés. Reprovado.
Estupinan: se atrapalha na marcação, e a Inter agradece e avança pelo seu corredor para fazer o provisório 1 a 0. Não se recupera logo do erro e, pelo seu lado, a Inter faz a festa sem piedade. Feia a falta no fim sobre Bisseck. Ia para o Aston Villa e, provavelmente, ainda está com a cabeça em outro lugar.
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