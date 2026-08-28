Milan-Leão, a escolha final! Todos os detalhes entre Galatasaray e Aston Villa. Sorloth, Zirkzee, Kessié, David: toda a verdade. Mercado da bola AO VIVO no YouTube a partir das 17h30

O Milan e os negócios com Mendes, o caso Moise Kean e a disputa Juventus-Roma por Kessié: são apenas alguns dos pratos mais importantes desta grande farra do mercado da bola.

Está de volta o imperdível encontro com a LIVE MERCATO em nosso canal no Youtube com Alessandro Di Gioia e Daniele Longo , com convidados do calibre de Franco Ordine e Romeo Agresti.

















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