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Diretta Ordine Agresti

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Milan-Leão, a escolha final! Todos os detalhes entre Galatasaray e Aston Villa. Sorloth, Zirkzee, Kessié, David: toda a verdade. Mercado da bola AO VIVO no YouTube a partir das 17h30

Todas as notícias e os rumores do dia ao vivo no nosso canal no YouTube.

Milan e os negócios com Mendes, o caso Moise Kean e a disputa Juventus-Roma por Kessié: são apenas alguns dos pratos mais importantes desta grande farra do mercado da bola.

Está de volta o imperdível encontro com a LIVE MERCATO em nosso canal no Youtube com Alessandro Di Gioia e Daniele Longo, com convidados do calibre de Franco Ordine e Romeo Agresti.





A partir das 17h30, estamos prontos para responder a todas as suas perguntas!

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