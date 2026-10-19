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Markus KroscheGetty Images
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Milan, Krosche quer Hurdung em sua equipe: o profissional de 36 anos terá uma reunião com o Eintracht Frankfurt hoje; o que se sabe

Milan

Timmo Hardung não deve acompanhar Markus Krosche ao Milan, já que o Eintracht Frankfurt quer mantê-lo.

Markus Krosche, após se despedir oficialmente do Eintracht Frankfurt nas últimas horas, está muito perto de se tornar o novo chefe de futebol do Milan. A negociação com Cardinale avança rapidamente rumo à conclusão, e novidades significativas são esperadas em breve.

  • Hardung, encontro com o Eintracht Frankfurt

    Markus Krosche fez pedidos específicos a Cardinale, entre eles o de levar consigo para o Milan Timmo Hardung, seu fiel diretor esportivo e braço direito, que o acompanhou tanto em Leipzig quanto em Frankfurt. Hoje, Hardung terá uma reunião com o clube alemão, que, porém, parece já ter confirmado a intenção de mantê-lo. 

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