Markus Krosche, após se despedir oficialmente do Eintracht Frankfurt nas últimas horas, está muito perto de se tornar o novo chefe de futebol do Milan. A negociação com Cardinale avança rapidamente rumo à conclusão, e novidades significativas são esperadas em breve.
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Milan, Krosche quer Hurdung em sua equipe: o profissional de 36 anos terá uma reunião com o Eintracht Frankfurt hoje; o que se sabe
Hardung, encontro com o Eintracht Frankfurt
Markus Krosche fez pedidos específicos a Cardinale, entre eles o de levar consigo para o Milan Timmo Hardung, seu fiel diretor esportivo e braço direito, que o acompanhou tanto em Leipzig quanto em Frankfurt. Hoje, Hardung terá uma reunião com o clube alemão, que, porém, parece já ter confirmado a intenção de mantê-lo.
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