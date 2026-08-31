Milan: Kostov é a contratação para o futuro; a joia do Estrela Vermelha convenceu Amorim e o departamento de scouting

Em Belgrado, não têm dúvidas sobre o futuro desse garoto. Tanto que o diretor esportivo do clube, Mitar Mrkela, recorreu a uma comparação de muito peso, sobretudo se lida em chave da Inter: "Kostov joga o melhor futebol de qualquer outro jogador da sua idade, não sei se dos últimos anos, talvez desde Dejan Stankovic. Aos 17 anos, ele já decidiu muitas partidas importantes. É um jogador incrível em termos de qualidade e ainda está crescendo. Marcou 9 gols no campeonato, deu 7 assistências e, como meio-campista, participa muito tanto da fase defensiva quanto da ofensiva. Seus números são fantásticos, e acredito que será uma nova transferência recorde para o nosso futebol".