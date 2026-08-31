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Milan: Kostov é a contratação para o futuro; a joia do Estrela Vermelha convenceu Amorim e o departamento de scouting

Milan

Nascido em 2008, jogador do Estrela Vermelha de Belgrado: quem é Kostov, a joia sérvia que encantou o Milan

 Kostov é a mais recente joia produzida pelo Estrela Vermelha. Meia-atacante, nascido em 2008, é titular há um ano e meio em uma das equipes mais importantes do Leste Europeu. Arsenal e Borussia Dortmund o acompanham há tempos, a Inter negociou por muito tempo, mas depois não concretizou o interesse com uma investida decisiva. Agora, entre os italianos, o Milan é o time mais interessado, mas mais de olho na próxima temporada: a ideia seria acertá-lo no inverno para depois levá-lo a Milão apenas quando a temporada terminar. O projeto é ambicioso e difícil, mas com boas chances de dar certo.

  • Contatos com Kolarov

    Kostov começou com o pé direito nesta temporada, com três gols em outras tantas partidas na primeira divisão sérvia. O empresário do jogador é Nikola Kolarov, irmão de Alexander, assistente de Cristian Chivu, e o Milan está em contato com ele há vários meses. O clube busca informações sobre o preço e os possíveis desdobramentos: 20 milhões de euros é a base de partida do Estrela Vermelha. Não é troco, para deixar claro.

    • Publicidade

  • O mais forte desde os tempos de Stankovic

    Em Belgrado, não têm dúvidas sobre o futuro desse garoto. Tanto que o diretor esportivo do clube, Mitar Mrkela, recorreu a uma comparação de muito peso, sobretudo se lida em chave da Inter: "Kostov joga o melhor futebol de qualquer outro jogador da sua idade, não sei se dos últimos anos, talvez desde Dejan StankovicAos 17 anos, ele já decidiu muitas partidas importantes. É um jogador incrível em termos de qualidade e ainda está crescendo. Marcou 9 gols no campeonato, deu 7 assistências e, como meio-campista, participa muito tanto da fase defensiva quanto da ofensiva. Seus números são fantásticos, e acredito que será uma nova transferência recorde para o nosso futebol". 

  • CARACTERÍSTICAS

    Aos 18 anos, Kostov é considerado a maior promessa sérvia para o futuro. Sabe jogar curto e longo, tem personalidade e rapidez de execução. No time principal do Estrela Vermelha, disputou várias partidas como meia pela capacidade de infiltração na área adversária, mas é originalmente um meia-atacante e encontra sua zona de conforto na faixa central do campo. O Milan o acompanha há um ano e, nos próximos meses, vai tirar as últimas dúvidas para avançar na conversa com o Estrela Vermelha.

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