Milan-Juventus, nova troca à vista? Nico González por Fofana ou Tomori

Tanto no Milan quanto na Juventus, os dois técnicos, Ruben Amorim e Luciano Spalletti, ainda lidam com jogadores que, por um motivo ou por outro, a menos de 7 dias do início do campeonato, ainda fazem parte do elenco dos dois clubes, apesar de serem considerados, em todos os sentidos, excedentes.
Entre esses jogadores estão Youssouf Fofana, no Milan, e Nico Gonzalez, na Juventus, dois atletas que estão fora dos planos por motivos diferentes, mas que, com o passar dos dias, podem se tornar duas oportunidades para as equipes rivais.