Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica nico gonzalez
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Milan-Juventus, nova troca à vista? Nico González por Fofana ou Tomori

Milan
Juventus
Y. Fofana
N. Gonzalez

A ideia de última hora de uma troca de "excedentes" pode ganhar forma entre Milan e Juventus

Tanto no Milan quanto na Juventus, os dois técnicos, Ruben Amorim e Luciano Spalletti, ainda lidam com jogadores que, por um motivo ou por outro, a menos de 7 dias do início do campeonato, ainda fazem parte do elenco dos dois clubes, apesar de serem considerados, em todos os sentidos, excedentes.

Entre esses jogadores estão Youssouf Fofana, no Milan, e Nico Gonzalez, na Juventus, dois atletas que estão fora dos planos por motivos diferentes, mas que, com o passar dos dias, podem se tornar duas oportunidades para as equipes rivais.


  • A Juventus em cima de Fofana e Tomori

    Luciano Spalletti foi claro: quer dois jogadores "fotocópia" por posição para que possa nascer uma competição saudável capaz de elevar o rendimento de todos. Há algum tempo, a Juventus quer um meio-campista central "quebra-mar" com físico e solidez para colocar à frente da defesa e que possa substituir ou atuar ao lado de Manuel Locatelli e Khephren Thuram.

    O nome de Frank Kessie é há tempos o preferido, mas imediatamente após a escolha de Amorimo de incluir o francês na lista de dispensados do Milan, os agentes de Fofana entraram em contato com a diretoria da Juventus propondo a ida a Turim do ex-Monaco.

    Além disso, prevendo a saída de Gatti e Rugani, também um zagueiro central destro pode voltar a ser útil daqui até o fim da janela, e segundo Sky Sport voltou ao radar também Fikayo Tomori, ele também de saída do Milan.

    • Publicidade

  • Nico González foi oferecido ao Milan

    O Milan, por sua vez, espera completar uma revolução no meio-campo ofensivo e atrás de Goncalo Ramos. Só Pulisic tem permanência certa (com Loftus-Cheek como curinga), mas tanto Nkunku quanto Leao ainda podem sair e, nesse caso, terão de ser substituídos. A contratação de Moreira pode, sim, atuar ali, mas também como ala por toda a faixa, e então fica evidente a necessidade de fechar pelo menos mais uma contratação, de preferência um canhoto.

    E é aqui que entra em cena Nico Gonzalez, que voltou a contragosto do empréstimo ao Atlético de Madrid, quer retornar para Simeone e já reiterou a Spalletti que não quer ficar em Turim. Seus agentes, enquanto esperam para entender se haverá uma última margem para torná-lo novamente um Colchoneros, também o ofereceram ao Milan, que não fechou totalmente a porta.

  • Troca de última hora?

    E então, como informou o Tuttosport, com o passar dos dias e a aproximação do fim da janela de transferências, a possibilidade de uma troca direta entre os dois jogadores começará a se tornar uma oportunidade a não ser desperdiçada. Há, obviamente, a diferença de avaliação dos dois passes a ser resolvida, mas a distância não é abissal. Fofana por Nico Gonzalez segue sendo uma ideia, ainda não quente, mas facilmente viável. O mesmo raciocínio poderia ser feito também em relação a Tomori.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google



Campeonato Italiano
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus crest
Juventus
JUV
Campeonato Italiano
Torino crest
Torino
TOR
Milan crest
Milan
MIL