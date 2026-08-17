Milan-Juventus, nova troca à vista? Nico González por Fofana ou Tomori

Luciano Spalletti foi claro: quer dois jogadores "fotocópia" por posição para que possa nascer uma competição saudável capaz de elevar o rendimento de todos. Há algum tempo, a Juventus quer um meio-campista central "quebra-mar" com físico e solidez para colocar à frente da defesa e que possa substituir ou atuar ao lado de Manuel Locatelli e Khephren Thuram.

O nome de Frank Kessie é há tempos o preferido, mas imediatamente após a escolha de Amorimo de incluir o francês na lista de dispensados do Milan, os agentes de Fofana entraram em contato com a diretoria da Juventus propondo a ida a Turim do ex-Monaco.

Além disso, prevendo a saída de Gatti e Rugani, também um zagueiro central destro pode voltar a ser útil daqui até o fim da janela, e segundo Sky Sport voltou ao radar também Fikayo Tomori, ele também de saída do Milan.