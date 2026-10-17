Getty Images Sport
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Milan intensifica busca por Nicolo Tresoldi, atacante do Club Brugge de € 50 milhões, após hat-trick espetacular contra a rival Inter
Hat-trick no San Siro acelera o interesse
Segundo o La Gazzetta dello Sport, o Milan intensificou a busca pelo atacante de 22 anos após seu histórico hat-trick contra a Inter no meio da semana. Um gol de pênalti aos 30 minutos, outro de curta distância aos 63 e uma finalização precisa aos 74 levaram os visitantes belgas a uma surpreendente vitória por 4 a 3 em San Siro. Com isso, ele igualou o feito de Gareth Bale em 2010 e se tornou apenas o segundo jogador visitante a marcar três gols em uma partida da Champions League contra a Inter.
- Getty Images Sport
Paixão de infância dá vantagem ao Milan
Cardinale, dirigente da RedBird, instruiu os responsáveis pelas contratações na Via Aldo Rossi a acompanhar o estafe do atacante nascido em Cagliari de olho em uma possível investida em janeiro ou no próximo verão. O valor de mercado do jogador ultrapassou € 50 milhões após dois hat-tricks em dois meses. O Brugge já havia recusado uma proposta de € 35 milhões da Roma em agosto.
Sem querer perder outra estrela após vender Christos Tzolis ao Arsenal, o clube belga não cedeu, o que levou a Roma a contratar Santiago Castro para ser reserva de Donyell Malen. Embora a Inter também esteja de olho no atacante, o Milan tem um trunfo: a torcida do jogador pelo clube desde a infância. A situação lembra a contratação de Ardon Jashari, outro torcedor do Milan, junto ao Brugge em agosto de 2025.
Ao comentar a posição do filho em entrevista à La Gazzetta dello Sport, o ex-zagueiro da Atalanta Emanuele Tresoldi afirmou: "Meu filho é torcedor do Milan e sonha em vestir a camisa do clube. Se a Inter o procurasse, não tenho certeza de que ele aceitaria."
Disputa internacional aumenta ainda mais o suspense
Além da disputa para contratá-lo, o atacante cobiçado também está no centro de uma disputa entre Alemanha e Itália para tê-lo na seleção. Determinado a disputar grandes títulos nos palcos mais importantes, o jovem pretende tomar uma decisão definitiva sobre qual seleção principal representará depois de defender a Alemanha no próximo Campeonato Europeu Sub-21. A escolha determinará se jogará sob o comando de Jurgen Klopp na Alemanha ou de Roberto Mancini na Itália.
- Getty Images Sport
Grande transferência europeia se aproxima
É improvável que Tresoldi permaneça na Bélgica na temporada 2027-28, já que o ambicioso atacante se sente pronto para dar o salto para uma das cinco principais ligas da Europa. Os dirigentes do Milan terão agora de preparar uma proposta financeira robusta se quiserem contratá-lo já na janela de transferências de inverno. Novas atuações de destaque na Champions League só aumentarão o valor pedido por ele antes da chegada de janeiro.
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