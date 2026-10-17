O Milan havia se antecipado na negociação por Andrej Kostic , convicto do potencial do atacante montenegrino nascido em 2007. Primeiro o ex-dirigente Igli Tare e depois Jovan Kirovski fecharam a negociação com o Partizan Belgrado meses antes da reabertura da janela de transferências de verão: 3 milhões mais bônus e um percentual de uma futura revenda para o clube sérvio. O jogador fez exames médicos em Milão no último dia 30 de março.

Inicialmente, acreditava-se que a contratação de Kostic fosse uma espécie de passaporte para chegar a Dusan Vlahovic porque os dois jogadores têm o mesmo empresário, Darko Ristic, mas, no fim, o Milan apostou em Goncalo Ramos, e o ex-jogador da Juventus foi para o Besiktas.