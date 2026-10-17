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Andrej Kostic MilanAC Milan
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Milan, início de temporada complicado para Kostic no Sparta Rotterdam: ele muda de clube em janeiro? A situação

Milan
A. Kostic
Sparta Rotterdam
Mercado da bola

Milan: o atacante Kostic, nascido em 2007, está tendo dificuldades para se firmar no Sparta Rotterdam, na Eredivisie.

O Milan havia se antecipado na negociação por Andrej Kostic , convicto do potencial do atacante montenegrino nascido em 2007. Primeiro o ex-dirigente Igli Tare e depois Jovan Kirovski fecharam a negociação com o Partizan Belgrado meses antes da reabertura da janela de transferências de verão: 3 milhões mais bônus e um percentual de uma futura revenda para o clube sérvio. O jogador fez exames médicos em Milão no último dia 30 de março.

Inicialmente, acreditava-se que a contratação de Kostic fosse uma espécie de passaporte para chegar a Dusan Vlahovic porque os dois jogadores têm o mesmo empresário, Darko Ristic, mas, no fim, o Milan apostou em Goncalo Ramos, e o ex-jogador da Juventus foi para o Besiktas.

  • Demais para o Milan Futuro, ainda pouco para Amorim

    Para um atacante que já havia chegado aos dois dígitos de gols no campeonato sérvio e tinha uma ótima marca de gols na seleção sub-21 de Montenegro, a Série D parecia pequena demais. O Milan havia contratado Kostic inicialmente com o plano de fazê-lo começar no Milan Futuro, mas, na verdade, ele treinou com a segunda equipe do clube por apenas alguns dias, após voltar da excursão à Austrália com o time principal.


    Após uma série de conversas e avaliações internas entre as comissões técnicas das duas equipes, chegou-se a uma primeira conclusão: Kostic corria o risco de progredir em seu desenvolvimento jogando na Série D, mas, ao mesmo tempo, foi considerado imaturo demais por Amorim para atuar ao lado de Modric e companhia. O risco era ficar à margem, considerando que o técnico português já havia escolhido Camarda para ser o reserva de Ramos.

  • Empréstimo sem opção de compra ao Sparta Rotterdam

    Em 19 de agosto passado, o Milan anunciou oficialmente a transferência de Kostic para o Sparta Rotterdam. A negociação começou e foi concluída em três dias, por meio de um empréstimo gratuito, sem opção de compra: o clube holandês assumiu o pagamento integral do salário do centroavante nascido em 2007, superando a concorrência de vários clubes italianos e alemães que haviam consultado o Milan sobre a possibilidade de contratá-lo por empréstimo. A escolha recaiu sobre a Eredivisie por ser considerada uma liga ideal para o desenvolvimento de jovens atacantes.

  • (QUASE) NUNCA JOGA

    Até aqui, a passagem de Kostic pelo Sparta Rotterdam não deve estar agradando à diretoria holandesa: o atacante montenegrino tem encontrado muita dificuldade para se firmar em um clube que começou a temporada com alguns problemas (apenas 6 pontos em 8 jogos até agora).

    Andrej perdeu espaço para Milan Zonneveld, atacante nascido em 2003 e pertencente ao Sparta Rotterdam, que começou muito bem o campeonato, com 5 gols em 8 jogos. Como o time holandês joga no 4-2-3-1, Kostic hoje é reserva de Zonneveld.


    O que gera discussão no Milan, porém, é o tempo de jogo acumulado até agora: na Eredivisie, Kostic entrou em campo apenas 4 vezes, somando só 56 minutos, sem gols nem assistências. Se o ex-jogador do Partizan Belgrado não reverter essa tendência, poderá encerrar o empréstimo em janeiro para buscar um projeto mais adequado à sua situação.

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