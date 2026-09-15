Dezoito minutos bastaram para despertar a curiosidade dos torcedores do Milan e deixar Ruben Amorim satisfeito: Omari Hutchinson se apresentou de forma brilhante com a camisa rossonera, com um par de lances promissores em sua estreia no Olímpico contra a Lazio de Rino Gattuso. O anglo-jamaicano, que chegou nos últimos dias da janela de transferências, agora se credencia a uma vaga entre os titulares para a estreia do Milan na Liga Europa, já que na noite de quarta-feira enfrentará no San Siro os portugueses do Benfica, com início às 21h.
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Milan, Hutchinson perto de fazer sua estreia como titular com a camisa do AC Milan: Amorim satisfeito com o impacto do ex-Nottingham Forest
BOAS VIBRAÇÕES
As primeiras impressões deixadas por Hutchinson foram positivas: perna solta, um par de bons movimentos puxando para o pé esquerdo, exatamente como Amorim pede, um míssil de longa distância defendido por Mandas, mostrando aquela que é a sua principal arma. Também nos treinamentos, apesar de um caráter bastante tímido e reservado, Hutchinson está transmitindo good vibes; por características, é um jogador que pode encontrar um caminho interessante no projeto de Amorim. Sua capacidade de jogar nos meio-espaços, trabalhando entre os volantes e Ramos, é um fator que não deve ser subestimado.
A primeira como titular
Na noite de quarta-feira, salvo mudança de planos, Hutchinson fará sua estreia como titular ao lado de Pulisic. Amorim confia nele e já destacou como ele desfruta de uma ótima condição física, apesar de ter sido o último a chegar durante a campanha de contratações de verão assinada por Cardinale-Amorim. Hutchinson, durante sua apresentação na semana passada, revelou que foi Amorim quem pressionou por sua chegada à Itália: "Acho simplesmente que o mister me queria. Creio que ele falou com a diretoria, eles também estavam muito interessados, e foi bastante simples porque joguei contra Amorim na partida contra o Manchester United. Acho que ele ficou realmente impressionado comigo e disse que precisava de um jogador naquela posição que fosse canhoto; disse que eu me encaixava nos parâmetros dele, então não foi muito difícil. Desde que cheguei, ele está me ajudando muito, fala comigo com frequência: tem sido realmente excepcional comigo".
Opção de compra perto de 50 milhões de euros
Segundo o que foi apurado com fontes próximas ao clube, Hutchinson estava presente no banco de dados da área de scouting do Milan há pelo menos 3 anos e, uma vez que sua candidatura foi levada adiante por Amorim, Cardinale agiu rapidamente para fechar a operação com o Nottingham Forest e com o agente Giuliano Bertolucci: o empréstimo custou 3,5 milhões de euros ( aos quais podem ser acrescentados 500 mil euros em bônus), enquanto a opção de compra (não obrigatória) se aproxima dos 50 milhões de euros. Omari terá de mostrar que vale essa quantia já a partir de amanhã à noite, contra o Benfica.
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