A última contratação, em ordem cronológica, do Milan foi Omari Hutchinson. O ponta jamaicano chegou do Nottingham por empréstimo com compensação financeira e opção de compra, e foi apresentado hoje na AC Milan Flagship Store, na Via Dante, em Milão.
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Milan, Hutchinson: "Amorim me ligou dizendo que eu preciso quebrar os blocos baixos. Substituir Leão? Eu acredito em mim"
SOBRE OS PRIMEIROS DIAS EM MILÃO E NO MILAN
Como foram seus primeiros dias no mundo do Milan?
"Estão indo bem. Só tive que me adaptar muito rapidamente. No momento estou em um hotel, procurando um apartamento. Com o grupo, tem sido fantástico. Os treinadores estão realmente me ajudando e todos falam inglês, então por enquanto tem sido fácil para mim. Os companheiros de equipe também são fantásticos. Todos estão tentando me ajudar a me integrar o mais rápido possível. E, do ponto de vista do jogo, acho que o treinador está tentando me colocar aos poucos, me fazer me acostumar com o grupo, me fazer me acostumar ficando no banco para entender o jogo. Então, sim, desse lado tem sido bem tranquilo".
O que te surpreendeu nesses primeiros dias?
"A torcida. Fiquei impressionado com o quanto todos são apaixonados pelo Milan e com quanta fome eles têm: querem vencer e ver seu time ter sucesso".
Você prefere fazer gol ou dar assistência?
"Depende. Às vezes gosto de dar assistência, isso me dá alegria, mas marcar também me dá muita confiança. Então eu diria os dois. Você precisa fazer as duas coisas: para ser um jogador melhor, precisa saber fazer as duas. Então tento fazer isso o máximo possível".
Em Amorim e o testemunho de Leão
Como surgiu a oportunidade de vir aqui para o Milan?
"Acho simplesmente que o técnico me queria. Creio que ele tenha falado com a diretoria, eles também estavam muito interessados, e foi bastante simples porque joguei contra o Amorim na partida contra o Manchester United. Acho que ele ficou realmente impressionado comigo e disse que precisava de um jogador naquela posição que fosse canhoto; disse que eu me encaixava nos parâmetros dele, então não foi muito difícil".
Você se lembra daquele gol marcado contra o Amorim?
"Sim, eu me lembro do gol. Como eu disse antes, na minha primeira partida contra o Amorim eu fui bem. Ele disse que eu o impressionei e acho que isso é muito importante. Desde que cheguei ele está me ajudando muito, fala comigo com frequência: tem sido realmente excepcional comigo".
O campeonato italiano é muito tático...
"Foi a primeira coisa que o Amorim me disse quando falamos por telefone pela primeira vez: ele me disse que vou ter de furar as defesas porque às vezes os times vão jogar em bloco baixo. Acho que tenho as qualidades para fazer isso e mal posso esperar para entrar em campo."
Você já acompanhava a Serie A?
"Sendo sincero, não. Obviamente eu via os times no Fifa, às vezes os vídeos de melhores momentos no Instagram e coisas do tipo, mas agora que me transferi vi muito mais coisas e estou pronto para jogar".
Você se sente responsabilizado por ter de substituir Leao?
"Na verdade, não. Acho que jogamos em dois lados diferentes do campo. Ele é um ponta pela esquerda, eu jogo pela direita, mas obviamente quero ter o impacto que ele teve quando foi bem aqui. Acredito em mim mesmo e tenho um trabalho a fazer".
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