Como foram seus primeiros dias no mundo do Milan?

"Estão indo bem. Só tive que me adaptar muito rapidamente. No momento estou em um hotel, procurando um apartamento. Com o grupo, tem sido fantástico. Os treinadores estão realmente me ajudando e todos falam inglês, então por enquanto tem sido fácil para mim. Os companheiros de equipe também são fantásticos. Todos estão tentando me ajudar a me integrar o mais rápido possível. E, do ponto de vista do jogo, acho que o treinador está tentando me colocar aos poucos, me fazer me acostumar com o grupo, me fazer me acostumar ficando no banco para entender o jogo. Então, sim, desse lado tem sido bem tranquilo".

O que te surpreendeu nesses primeiros dias?

"A torcida. Fiquei impressionado com o quanto todos são apaixonados pelo Milan e com quanta fome eles têm: querem vencer e ver seu time ter sucesso".

Você prefere fazer gol ou dar assistência?

"Depende. Às vezes gosto de dar assistência, isso me dá alegria, mas marcar também me dá muita confiança. Então eu diria os dois. Você precisa fazer as duas coisas: para ser um jogador melhor, precisa saber fazer as duas. Então tento fazer isso o máximo possível".