Os conceitos que Amorim está tentando levarao Milan representam uma ruptura clara em relação ao que foi proposto na temporada passada por Allegri e sua comissão técnica. O bloco baixo será apenas uma lembrança distante, o objetivo é dominar o jogo com uma proposta de futebol baseada na pressão alta e na recuperação da bola no campo adversário. São necessários jogadores intensos, com grande personalidade para saber ler as várias fases de uma partida. Jogadores como Pierre-Emile Hojbjerg para deixar claro: o meio-campista dinamarquês nascido em 1995 é um pedido específico feito pelo técnico português ao departamento estratégico de mercado do Milan.
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Milan: Hojbjerg segue no alto da lista de possíveis reforços para o meio-campo; o dinamarquês quer jogar na Serie A
UM LÍDER PARA O MEIO-CAMPO
6 gols e 9 assistências em 62 jogos com a camisa do Olympique de Marselha, divididos em duas temporadas, para um Hojbjerg que se firmou desde o início como um dos melhores meio-campistas da Ligue 1. A carteira de identidade já não tão verde é apenas um detalhe para um atleta forte e com uma condição física e mental excepcional. O jogador da seleção dinamarquesa tem aquelas qualidades de liderança que Amorim e Cardinale querem acrescentar a um elenco composto por vários garotos ainda muito jovens.
As vendas são necessárias
No setor de volantes do Milan, corre-se o risco de só haver lugar em pé diante da grande superlotação: Rabiot, Modric, Fofana, Loftus-Cheek (que também pode jogar alguns metros mais à frente, na linha de três meias, nota da redação), Musah, Ricci, Jashari e Comotto. Sem considerar Bondo, que nem sequer foi convocado para a pré-temporada. Para abrir espaço para Hojbjerg, o Milan precisa primeiro negociar ao menos dois jogadores. Os mais cotados? Ricci e Fofana, sobretudo.
HOJBJERG À ESPERA
Ligado ao Olympique de Marselha por um contrato que vai até 2028, Hojbjerg está treinando com o clube francês com a habitual profissionalismo. No Olympique de Marselha, ele mantém uma relação de forte estima recíproca, e só uma ligação do Milan pode semear dúvidas: o ex-Tottenham está lisonjeado pelo interesse do AC Milan e aguarda novidades. A possibilidade de jogar na Série A o fascina há bastante tempo, e não é por acaso que seu agente, há dois anos, é justamente italiano.
10/15 milhões
Para o Olympique de Marselha, Hojbjerg é um jogador central, mas essa posição não exclui uma saída nesta janela de transferências: uma proposta entre 10 e 15 milhões pode bastar para o Milan, que está buscando compradores para Fofana. O meio-campista francês agrada muito ao Crystal Palace, por uma avaliação de 15/20 milhões, exatamente os que seriam necessários para contratar Hojbjerg.
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