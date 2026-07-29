Milan: Hojbjerg segue no alto da lista de possíveis reforços para o meio-campo; o dinamarquês quer jogar na Serie A

Os conceitos que Amorim está tentando levarao Milan representam uma ruptura clara em relação ao que foi proposto na temporada passada por Allegri e sua comissão técnica. O bloco baixo será apenas uma lembrança distante, o objetivo é dominar o jogo com uma proposta de futebol baseada na pressão alta e na recuperação da bola no campo adversário. São necessários jogadores intensos, com grande personalidade para saber ler as várias fases de uma partida. Jogadores como Pierre-Emile Hojbjerg para deixar claro: o meio-campista dinamarquês nascido em 1995 é um pedido específico feito pelo técnico português ao departamento estratégico de mercado do Milan.