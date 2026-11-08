Hardung é um profissional relativamente jovem para o cargo: tem 36 anos e fará 37 em novembro. Mas já está no futebol de alto nível há bastante tempo.

Entre 2015 e 2019, Hardung trabalhou no Hoffenheim, equipe que ainda hoje disputa a Bundesliga. Lá, foi gerente de equipe depois de começar como coordenador de desenvolvimento de talentos.

A primeira oportunidade em alto nível veio em 2019, no RB Leipzig, para o atual diretor esportivo do Eintracht Frankfurt. Foi justamente o ano em que Krosche chegou ao clube administrado pela Red Bull. Hardung ficou no RB Leipzig por duas temporadas como responsável pelo setor de jogadores profissionais.

Ao chegar a Frankfurt em 2021, ao mesmo tempo que Krosche, assumiu inicialmente a mesma função. Em 2023, foi promovido a diretor esportivo, trabalhando em estreita colaboração com seu mentor.