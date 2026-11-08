Não fosse a dura derrota em casa para o Bologna, há duas semanas, a campanha do Milan de Amorim no campeonato poderia ser considerada ótima. O ambicioso projeto do técnico português e de Gerry Cardinale ganha cada vez mais forma, e as contratações de verão elevaram o nível do time, ao menos entre os titulares. Mas, como costuma lembrar o número um da Red Bird, o trabalho precisa ser concluído ao longo do tempo, com objetivos claros e etapas predefinidas: a primeira é fortalecer a estrutura de gestão, formada, neste momento, pelas competências de Gardiner, Estevao, Lomonte e Almstadt.
Milan: Hardung ganha força para ser o novo diretor esportivo; ele não ficará no Eintracht Frankfurt, e Krosche trabalha para levá-lo consigo ao clube italiano
Krosche, novo diretor de futebol a partir de 1º de janeiro
O acordo sobre os aspectos financeiros e do projeto foi fechado há cerca de 20 dias. Agora, só falta aguardar a conclusão de todos os trâmites burocráticos. Krosche apertou a mão de Cardinale e, muito em breve, estará à frente da área esportiva. Quando? Os contratos serão assinados já nos próximos dias, mas o dirigente alemão de 46 anos só começará a trabalhar e será apresentado oficialmente a partir de 1º de janeiro. Na ocasião, ele espera estar acompanhado de seu braço direito, Timmo Hardung.
QUEM É HARDUNG
Hardung é um profissional relativamente jovem para o cargo: tem 36 anos e fará 37 em novembro. Mas já está no futebol de alto nível há bastante tempo.
Entre 2015 e 2019, Hardung trabalhou no Hoffenheim, equipe que ainda hoje disputa a Bundesliga. Lá, foi gerente de equipe depois de começar como coordenador de desenvolvimento de talentos.
A primeira oportunidade em alto nível veio em 2019, no RB Leipzig, para o atual diretor esportivo do Eintracht Frankfurt. Foi justamente o ano em que Krosche chegou ao clube administrado pela Red Bull. Hardung ficou no RB Leipzig por duas temporadas como responsável pelo setor de jogadores profissionais.
Ao chegar a Frankfurt em 2021, ao mesmo tempo que Krosche, assumiu inicialmente a mesma função. Em 2023, foi promovido a diretor esportivo, trabalhando em estreita colaboração com seu mentor.
COTAÇÕES EM RÁPIDA ALTA
Segundo a redação alemã da Sky, Hardung não permanecerá no Eintracht Frankfurt, apesar da recente confirmação divulgada pelos canais oficiais do clube. O jovem dirigente alemão quer acompanhar Krosche no Milan, e essa possibilidade é considerada muito concreta. Nos próximos dias, está previsto um contato entre o clube da via Aldo Rossi e Hardung para tentar chegar a um acordo. Com o aval de Krosche.
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