Amorim aguarda com ansiedade os exames de imagem a que será submetido nas próximas horas Chukwueze: o problema no quadril sentido após a partida contra a Atalanta preocupa o Milan. O nigeriano corre o risco de enfrentar um período de recuperação considerável. A parada repentina do ex-Fulham traz de volta uma questão já debatida no verão passado: falta no elenco uma alternativa com as mesmas características, capaz de atuar aberto pelo meio-campo.
Milan, há temor de longa ausência de Chukwueze: Athekame pode voltar em janeiro? São necessários dois fatores
ATHEKAME RESOLVERIA OS PROBLEMAS
O Milan, na verdade, tinha um jogador para atuar pela direita, mas preferiu emprestá-lo ao Lyon para lhe dar uma temporada como titular, fundamental para seu amadurecimento no futebol. Athekame despontou na Ligue 1 e vem apresentando um rendimento acima até das previsões mais otimistas, com 2 gols e 3 assistências nas primeiras 7 partidas. E o jogador da seleção suíça parece ser justamente a solução para o problema estrutural do elenco do Milan.
Duas questões pendentes
Trazer Athekame de volta ao Milan na janela de transferências de janeiro parece bastante improvável, apesar de ele estar emprestado ao clube francês sem opção de compra. Primeiro, seria preciso convencer Fonseca, que teve grande participação na evolução do ex-jogador do Young Boys e gostaria de mantê-lo pelo menos até o fim da temporada. O fator Lyon também é importante: sem uma compensação financeira, os proprietários do clube francês nem sequer se sentariam para conversar com os do Milan.
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