Trazer Athekame de volta ao Milan na janela de transferências de janeiro parece bastante improvável, apesar de ele estar emprestado ao clube francês sem opção de compra. Primeiro, seria preciso convencer Fonseca, que teve grande participação na evolução do ex-jogador do Young Boys e gostaria de mantê-lo pelo menos até o fim da temporada. O fator Lyon também é importante: sem uma compensação financeira, os proprietários do clube francês nem sequer se sentariam para conversar com os do Milan.