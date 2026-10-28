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Ao VivoIngressos
Goncalo Ramos MilanGetty
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan, Gonçalo Ramos: "Queria deixar o PSG em janeiro. Campos me garantiu a transferência no verão"

Milan
PSG
G. Ramos

Durante a entrevista concedida ao Canal 11 no programa "Soltinho pelo mundo" o atacante do Milan, Gonçalo Ramos, contou a trajetória que, nos últimos 6 meses, o levou a se despedir do Paris Saint Germain e a se juntar ao clube italiano no verão.


  • EU QUERIA DEIXAR O PSG EM JANEIRO DE 2026

    "Eu queria deixar o PSG, mas em janeiro é sempre mais complicado. Não era a melhor opção, embora eu quisesse sair em janeiro. Agora entendo melhor. O PSG disse não de imediato; teriam de procurar outra pessoa."

  • CAMPOS ME GARANTIU A TRANSFERÊNCIA NO VERÃO

    "Então Luis Campos me garantiu que me deixaria sair neste verão. Foi difícil para mim deixar o PSG, porque o grupo era realmente fantástico. Havia os três portugueses com quem eu passava todo o meu tempo"

  • ME PEDIAM PARA FICAR

    "Eles sabiam que eu queria sair e, de brincadeira, diziam para eu ficar nem que fosse só pelo ambiente. Vivemos muitos momentos realmente excepcionais nesta vida que é a nossa."

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