Durante a entrevista concedida ao Canal 11 no programa "Soltinho pelo mundo" o atacante do Milan, Gonçalo Ramos, contou a trajetória que, nos últimos 6 meses, o levou a se despedir do Paris Saint Germain e a se juntar ao clube italiano no verão.
Milan, Gonçalo Ramos: "Queria deixar o PSG em janeiro. Campos me garantiu a transferência no verão"
EU QUERIA DEIXAR O PSG EM JANEIRO DE 2026
"Eu queria deixar o PSG, mas em janeiro é sempre mais complicado. Não era a melhor opção, embora eu quisesse sair em janeiro. Agora entendo melhor. O PSG disse não de imediato; teriam de procurar outra pessoa."
CAMPOS ME GARANTIU A TRANSFERÊNCIA NO VERÃO
"Então Luis Campos me garantiu que me deixaria sair neste verão. Foi difícil para mim deixar o PSG, porque o grupo era realmente fantástico. Havia os três portugueses com quem eu passava todo o meu tempo"
ME PEDIAM PARA FICAR
"Eles sabiam que eu queria sair e, de brincadeira, diziam para eu ficar nem que fosse só pelo ambiente. Vivemos muitos momentos realmente excepcionais nesta vida que é a nossa."
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