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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan, Gonçalo Ramos: "Gostaria de viver por muito tempo em Milão. Meu pai jogava, ele me ajuda até hoje"

Milan
G. Ramos
Rúben Amorim

O início da aventura de Goncalo Ramos no Milan certamente não foi simples do ponto de vista da pressão e também da produção ofensiva, mas a vitória contra o Lecce afastou os maus pensamentos e as nuvens de Milanello, devolvendo aos jogadores e a Ruben Amorim uma serenidade reencontrada.


Entrevistado pelos canais oficiais do Milan, o atacante português falou sobre sua aventura no clube, sobre sua adaptação à Itália e a Milão, da relação com Amorim e também revelou muitos bastidores de sua vida privada.


  • Os torcedores

    “O carinho dos torcedores? Foi muito bonito, encontrei os torcedores pela primeira vez em Jacarta, onde temos muitos apoiadores. Foi incrível, porque estávamos tão longe de casa, mas podíamos sentir claramente o apoio deles. Você entende o quanto o Milan é enorme como clube e como torcida. Nossos torcedores nos dão força e apoio em cada partida. Gosto de sentir esse calor durante o jogo. Às vezes pode parecer uma pequena ajuda, mas nos momentos importantes é fundamental”.

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  • A família e o prato preferido

    "Todo ano passo pelo menos uma semana no Algarve com a minha família, porque é especial. Há muitos turistas e tem um pouco de tudo: clima bom, comida boa, há tranquilidade se você conseguir encontrar os lugares certos. Para mim, é Olhão, com o litoral que margeia a cidade... Chama-se Rio Formosa, é um dos lugares mais bonitos do Algarve.

    Prato preferido Em português se diz "choco", sépia. Você cozinha na frigideira e depois come com batatas e molho por cima. É o meu prato preferido".

  • OS PRIMEIROS PASSOS E A AJUDA DO PAI JOGADOR DE FUTEBOL

    “Jogo futebol desde sempre, não sei exatamente desde quando. Meu primeiro time foi o Olhanense, aos 4 anos. Comecei a jogar com crianças mais velhas do que eu, elas tinham 5 ou 6 anos. Eu era o mais novo porque não havia um time para a minha idade naquele momento, mas eu queria jogar. Essa é a minha primeira lembrança.

    Passo muito tempo com o meu avô. Não sei muito sobre a carreira dele como jogador de futebol, sei mais sobre a do meu pai porque me falaram. Ainda hoje ele me ajuda toda semana, em todos os jogos. Ele é sempre o primeiro a me ajudar em qualquer momento. Ele jogou, então sabe mais do que as outras pessoas o que significa jogar e fazer determinadas coisas em campo. Ele também é o primeiro a me dizer a verdade e a exigir mais de mim. Se, por exemplo, eu faço 5 gols em uma partida, mas depois perco um, a primeira coisa que ele me diz é: “Você poderia ter feito melhor naquela ocasião”. Ele é sempre direto comigo e sempre me incentiva a melhorar e a subir de nível. Já a minha mãe fala muito mais do que o meu pai. Meu pai é mais reservado, mais tranquilo. E a minha mãe eleva o tom de voz porque não consegue lidar com o estresse”.

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  • Milão e o italiano

    “Consigo dizer coisas simples como “oi”, “amanhã”, “futebol”, “atacante”. Entendo quase tudo. Milão? Eu prefiro a vida na cidade. Mesmo quando eu estava em Paris, escolhemos morar perto do centro. Acho que é melhor, porque quando não treinamos tenho algo para fazer, se quiser. Também é mais seguro para a minha família.

    Morei em duas cidades maravilhosas, mas eu adoraria morar aqui porque há algumas semelhanças com Portugal. Além disso, é uma cidade maravilhosa, mais tranquila do que Paris e, para mim, é melhor porque não gosto do caos”.

  • hobby

    “Outras paixões? A NBA. Amo jogar basquete, é o meu esporte preferido. Gosto de assistir à NBA e agora Philadelphia… Agora eles têm LeBron James, é o novo time de LeBron. Também gosto de outros esportes, como a Fórmula 1. Meu piloto preferido é Hamilton e minha escuderia preferida é a Ferrari. Depois, gosto de ir ao cinema, mas a pipoca tem que ser boa. De séries, gosto de Peaky Blinders. Filme? Planeta dos Macacos”.

  • AMORIM

    "Lembro quando eu estava no Benfica e empatamos em 2 a 2 com o Sporting, e eu marquei dois gols contra o técnico Amorim. Fiquei muito feliz. Não falo sobre isso com ele, só com os membros da comissão Carlos e Vital. Naquela época, ele já me conhecia porque estávamos no meio do campeonato e eu já tinha disputado muitas partidas pelo Benfica. Isso o ajudou a me conhecer melhor".

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