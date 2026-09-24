Milan, Gonçalo Ramos: "Gostaria de viver por muito tempo em Milão. Meu pai jogava, ele me ajuda até hoje"

“Jogo futebol desde sempre, não sei exatamente desde quando. Meu primeiro time foi o Olhanense, aos 4 anos. Comecei a jogar com crianças mais velhas do que eu, elas tinham 5 ou 6 anos. Eu era o mais novo porque não havia um time para a minha idade naquele momento, mas eu queria jogar. Essa é a minha primeira lembrança.

Passo muito tempo com o meu avô. Não sei muito sobre a carreira dele como jogador de futebol, sei mais sobre a do meu pai porque me falaram. Ainda hoje ele me ajuda toda semana, em todos os jogos. Ele é sempre o primeiro a me ajudar em qualquer momento. Ele jogou, então sabe mais do que as outras pessoas o que significa jogar e fazer determinadas coisas em campo. Ele também é o primeiro a me dizer a verdade e a exigir mais de mim. Se, por exemplo, eu faço 5 gols em uma partida, mas depois perco um, a primeira coisa que ele me diz é: “Você poderia ter feito melhor naquela ocasião”. Ele é sempre direto comigo e sempre me incentiva a melhorar e a subir de nível. Já a minha mãe fala muito mais do que o meu pai. Meu pai é mais reservado, mais tranquilo. E a minha mãe eleva o tom de voz porque não consegue lidar com o estresse”.