Milan, Gila sob observação especial: alvo para a defesa, toda a verdade sobre a negociação com a Lazio

Lazio x Milan não será um jogo como os outros.

Especialmente para o time rossonero comandado por Massimiliano Allegri, o que está em jogo tornou-se mais importante do que se esperava: a vitória do Napoli sobre o Lecce colocou a equipe de Conte a apenas um ponto dos milaneses, e o empate do Inter em casa contra o Atalanta deu ao clube da Via Aldo Rossi a chance de reabrir virtualmente a disputa pelo título e chegar a cinco pontos dos nerazzurri de Chivu.

Mas, além dessa possibilidade para os jogadores em campo e para a comissão técnica, para a equipe de transferências e a diretoria, a partida no Olimpico será uma boa oportunidade para observar novamente de perto Mario Gila, alvo para a defesa do futuro do Milan.