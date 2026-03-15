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Grafica Calciomercato Gila Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

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Milan, Gila sob observação especial: alvo para a defesa, toda a verdade sobre a negociação com a Lazio

Será uma noite especial para o zagueiro da Lazio, que está na mira do Milan.

Lazio x Milan não será um jogo como os outros.

Especialmente para o time rossonero comandado por Massimiliano Allegri, o que está em jogo tornou-se mais importante do que se esperava: a vitória do Napoli sobre o Lecce colocou a equipe de Conte a apenas um ponto dos milaneses, e o empate do Inter em casa contra o Atalanta deu ao clube da Via Aldo Rossi a chance de reabrir virtualmente a disputa pelo título e chegar a cinco pontos dos nerazzurri de Chivu.

Mas, além dessa possibilidade para os jogadores em campo e para a comissão técnica, para a equipe de transferências e a diretoria, a partida no Olimpico será uma boa oportunidade para observar novamente de perto Mario Gila, alvo para a defesa do futuro do Milan.

  • OBJETIVO GILA

    Não é segredo, de fato, que o Milan queira reforçar sua defesa de vista para o verão. A melhor retaguarda de toda a Europa nas cinco principais ligas conta, no momento, apenas com Pavlovic, De Winter e Tomori, considerando a ausência de Gabbia após a cirurgia para corrigir a hérnia inguinal e o tempo de jogo limitado de Oodogu (que muito provavelmente será emprestado no verão).

    Mesmo que o zagueiro da Azzurra estivesse presente, para uma defesa que joga com três zagueiros a este nível, é necessário ter reforços que possam se adaptar ao estilo de jogo e à filosofia de Allegri, além de completar, em termos de características, um elenco de absoluta confiabilidade.

    Mario Gila se encaixa nesse perfil, além de representar uma excelente oportunidade no mercado, dado que seu contrato expira (e as negociações para uma eventual renovação estão totalmente em stand-by) em 30 de junho de 2027. Para o presidente da Lazio, Claudio Lotito, o próximo verão pode representar a última chance de vender o jogador por um bom preço, antes de correr o risco de perdê-lo de graça.

    E o Milan quer estar pronto para aproveitar a oportunidade.

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  • O QUE É FILTRADO

    Mas o que se sabe sobre essa negociação para os rossoneri?

    Conforme relatado por Matteo Moretto no canal do YouTube em italiano de Fabrizio Romano, Gila é e não será um nome facilmente acessível para o Milan. As relações entre os dois clubes — além da presença de um ex-jogador como Igli Tare como diretor esportivo do clube da Via Aldo Rossi — são descritas como não muito boas neste momento.

    Gila — cujos 50%, graças à cláusula de revenda a favor, do possível valor recebido pela Lazio irão para o Real Madrid — é um nome certamente acompanhado pelos milaneses, mas serão necessárias mais etapas e avanços antes de se poder falar de algo mais avançado ou concreto nas negociações.

    O zagueiro também agrada a vários clubes italianos e não só, portanto, é um nome a ser fortemente considerado de vista da janela de transferências de verão. O Milan quer estar presente e esta noite pode ser uma boa oportunidade para observá-lo de perto.

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