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Ao VivoIngressos
Stadio Milan GFX
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan, Gerry Cardinale: "Vou construir uma arena de 20 mil lugares em San Donato. Quero um time na NBA Europe"

Milan

O projeto do número 1 do fundo RedBird para entrar no mundo do basquete da NBA, que está prestes a começar na Europa.

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Não foram apenas o clássico, o desempenho em campo, as decisões no mercado de transferências e a confirmação de Ruben Amorim os temas da longa entrevista concedida ao Repubblica pelo proprietário do Milan, Gerry Cardinale. O número 1 do fundo RedBird Capitals, que controla e detém a propriedade do clube, também falou sobre infraestrutura e desenvolvimento, revelando um detalhe importante sobre o futuro da área adquirida em San Donato.

Após a apresentação do novo Generali Stadium, realizada ontem, o dirigente americano explicou o projeto da Arena que será construída nesses terrenos, com vistas a uma entrada na NBA Europe.

  • O NOVO GENERALI STADIUM

    Ontem foi apresentado o novo estádio.

    "Uma declaração ao mundo: estamos fazendo de tudo para voltar. Quando terminarmos, gostaria de reunir o grupo de profissionais que está trabalhando nisso, criar uma empresa e colocá-la à disposição da Serie A para ajudar os outros clubes a construir ou reformar suas instalações. É preciso melhorar o produto. Quando converso com os distribuidores de TV americanos, eles me dizem que só querem a Premier League e a Champions League. Isso é um problema"

  • A Serie A é como Hollywood antes da Netflix: foi atropelada

    É crítico em relação à Serie A.

    "A Serie A é como Hollywood antes da Netflix. Disney, Paramount e Warner Bros. estavam convencidas de sua superioridade. Então chegou a Netflix e passou por cima delas. O futebol italiano precisa entender por que não é mais a Premier League. Sem mudanças, não se volta a vencer."

  • COMPRO CASA EM MILÃO

    Você tem passado bastante tempo em Milão: já se adaptou?

    "Estou pensando em comprar uma casa aqui. Gostaria de aproveitar a cidade, passear pela Montenapoleone."

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  • FUTURO DA ÁREA DE SAN DONATO

    O que vocês farão com San Donato?

    "Temos tudo pronto para iniciar as obras de uma arena com capacidade para 20 mil pessoas para a NBA Europe. Queremos participar com uma franquia em Milão. Também tenho ambições no tênis."

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