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Não foram apenas o clássico, o desempenho em campo, as decisões no mercado de transferências e a confirmação de Ruben Amorim os temas da longa entrevista concedida ao Repubblica pelo proprietário do Milan, Gerry Cardinale. O número 1 do fundo RedBird Capitals, que controla e detém a propriedade do clube, também falou sobre infraestrutura e desenvolvimento, revelando um detalhe importante sobre o futuro da área adquirida em San Donato.

Após a apresentação do novo Generali Stadium, realizada ontem, o dirigente americano explicou o projeto da Arena que será construída nesses terrenos, com vistas a uma entrada na NBA Europe.