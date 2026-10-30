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Não foram apenas o dérbi, o desempenho em campo, as decisões no mercado de transferências e a confirmação de Ruben Amorim os temas da longa entrevista concedida ao Repubblica pelo dono do Milan, Gerry Cardinale. O número 1 do fundo RedBird Capitals, que controla e detém a propriedade do clube, também falou sobre instalações esportivas e desenvolvimento, revelando um detalhe importante sobre o futuro da área comprada em San Donato.

Após a apresentação do novo Generali Stadium, realizada ontem, o dirigente norte-americano explicou o projeto da arena que será construída nessas áreas e mira uma entrada na NBA Europe.