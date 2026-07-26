O primeiro teste amigável do AC Milan no Celtic Park, contra o Celtic , deixou várias indicações, algumas positivas e outras menos. O AC Milan entrou mal no jogo, mostrando pouca intensidade e algumas dificuldades na gestão das situações defensivas. Para levar adiante um projeto técnico ambicioso como o de Amorim, com construção desde trás, são precisos defesas com um nível técnico superior ao dos que fazem atualmente parte do plantel. Uma oportunidade pode chegar de Espanha e, mais precisamente, de Barcelona, onde joga Gerard Martin , que há meses figura na lista de jogadores monitorizados pelo departamento de mercado do AC Milan.
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Milan, Gerard Martin é o defesa certo para Amorim: contactos com o Barcelona, os custos da operação
PORQUE SIM
1,86 m, pé esquerdo e a formação de La Masia: Gerard Martin é um jogador que tem todas as características certas para se tornar um jogador importante no novo AC Milan de Amorim. O jogador de 2004 agrada muito ao AC Milan, tanto que o antigo diretor desportivo Tare já tinha começado a dialogar com o Barcelona para perceber a viabilidade da operação. Martin e Gila seriam as duas principais opções em termos de liderança defensiva, com a missão de construir o jogo desde trás.
PRIMEIRA OFERTA RECUSADA
Como noticiou o El Nacional, o Milan terá apresentado uma proposta ao Barcelona de 20 milhões de euros, considerada ainda insuficiente pelo clube catalão. A pedida seria de cerca de 35 milhões, com boa margem para negociar em baixa, talvez incluindo bónus e uma percentagem sobre uma futura revenda.
Gerard Martin, protagonista em 30 jogos da La Liga na última temporada, gostaria de permanecer no Barcelona, com o qual tem um acordo ainda longo, até 2028, mas a direção do clube blaugrana abriu a porta à venda por razões orçamentais. E o Milan também está em movimento para se adiantar à concorrência do Chelsea.
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