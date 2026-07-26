Milan, Gerard Martin é o defesa certo para Amorim: contactos com o Barcelona, os custos da operação

Como noticiou o El Nacional, o Milan terá apresentado uma proposta ao Barcelona de 20 milhões de euros, considerada ainda insuficiente pelo clube catalão. A pedida seria de cerca de 35 milhões, com boa margem para negociar em baixa, talvez incluindo bónus e uma percentagem sobre uma futura revenda.





Gerard Martin, protagonista em 30 jogos da La Liga na última temporada, gostaria de permanecer no Barcelona, com o qual tem um acordo ainda longo, até 2028, mas a direção do clube blaugrana abriu a porta à venda por razões orçamentais. E o Milan também está em movimento para se adiantar à concorrência do Chelsea.