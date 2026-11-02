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Milan: Gardiner olha para a Bélgica em busca de reforços para a defesa; quem é Massiré Sylla, do Union Saint-Gilloise, o mais recente alvo para Amorim

Milan

Milan: surge um novo nome para reforçar a defesa de Amorim; veja quem é Sylla

Próximas partidas
MIL

MIL

Liga Europa

05 de nov. de 2026

FTC

FTC

O Milan está concentrado nos próximos jogos pelo campeonato e na Europa, contra Genoa e Ferencavaros, mas o mercado de transferências de janeiro será uma janela importante para que a diretoria possa agir e corrigir as lacunas que surgiram nas últimas semanas.

 O nome de Gonçalo Inácio segue entre os mais cotados, sobretudo por Ruben Amorim, mas o clube também trabalha com perfis mais jovens, seguindo as ideias de Gardiner e de toda a equipe de observação, especialmente nas buscas no norte da Europa.

  • De olho em Sylla

    Segundo Matteo Moretto, o Milan estaria monitorando Massiré Sylla, zagueiro senegalês que, em seu país, já é comparado a uma referência como Kalidou Koulibaly, ex-Napoli. Ele joga no forte Union Saint-Gilloise desde janeiro passado, quando foi contratado do Lyn, da Noruega, por 1,5 milhão de euros, e assinou contrato até 2030.

  • AS CARACTERÍSTICAS

    Sylla nasceu no Senegal em 7 de janeiro de 2005 e joga na Europa há três anos: primeiro pelo Pau, da França, depois pelo Lyn, na Noruega, antes de chegar à Jupiler League com o Union Saint Gilloise. Nesta temporada, disputou 9 partidas no campeonato e marcou um gol. Destro, o defensor tem muita força física e mede 196 cm. Também pode atuar como volante à frente da defesa, posição que ocupou no Senegal quando era muito jovem, na Academia  Diambars Fc. Segundo o Transfermarkt, seu valor de mercado é de cerca de 5 milhões de euros.

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Próximas partidas
MIL

MIL

Liga Europa

05 de nov. de 2026

FTC

FTC