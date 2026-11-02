O Milan está concentrado nos próximos jogos pelo campeonato e na Europa, contra Genoa e Ferencavaros, mas o mercado de transferências de janeiro será uma janela importante para que a diretoria possa agir e corrigir as lacunas que surgiram nas últimas semanas.
O nome de Gonçalo Inácio segue entre os mais cotados, sobretudo por Ruben Amorim, mas o clube também trabalha com perfis mais jovens, seguindo as ideias de Gardiner e de toda a equipe de observação, especialmente nas buscas no norte da Europa.