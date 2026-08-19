Getty Images Sport
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Milan garante enorme ganho financeiro após o Manchester City vender Tijjani Reijnders ao Al-Qadsiah
Grande transferência saudita concluída
De acordo com o Football Italia, Reijnders deixou oficialmente o Manchester City para se juntar ao Al-Qadsiah por uma taxa de transferência de € 61 milhões. O meio-campista assinou um contrato milionário de cinco anos no Oriente Médio, com seu salário supostamente devendo ultrapassar € 100 milhões nesse período. O Al-Qadsiah confirmou o acordo por meio de um vídeo de apresentação no X, no qual Reijnders anunciou com orgulho: "Sou um artista holandês; sou um homem do Qadsiah." Ele deixa a Inglaterra após fazer 50 partidas em todas as competições pelo clube, conquistando duas copas nacionais durante sua breve passagem.
- Getty Images Sport
Milan aciona cláusula astuta
Embora o Manchester City tenha garantido um forte retorno pelo jogador que contratou por €55 milhões há um ano, o Milan é o verdadeiro vencedor financeiro. Quando o clube italiano vendeu Reijnders no verão passado, incluiu até €14 milhões em bônus atrelados a desempenho. Crucialmente, antecipou uma saída rápida e inseriu uma cláusula inteligente. Esse acordo específico garantia que, se o Manchester City vendesse Reijnders dentro do primeiro ano, teria de pagar todo o pacote de €14 milhões, independentemente de ele atingir metas como o título da Liga dos Campeões ou a Bola de Ouro.
Lucro enorme para os italianos
O Manchester City estava ansioso para finalizar a venda rapidamente, mas sua impaciência significa que o clube está legalmente obrigado a transferir os milhões extras. Esse pagamento final eleva a taxa total de transferência recebida pelo Milan por Reijnders para quase € 70 milhões. Segundo relatos da imprensa italiana, o Milan pagou inicialmente € 13 milhões para contratar Reijnders junto ao AZ Alkmaar no verão de 2023, o que significa que o clube agora gerou um lucro total enorme de € 56 milhões.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Reijnders?
Daqui para frente, Reijnders agora se juntará ao seu novo companheiro de equipe Mateo Retegui sob o comando do técnico Brendan Rodgers. O Al-Qadsiah está se preparando para fazer sua primeira aparição na Liga dos Campeões da AFC Elite. Reijnders pode fazer sua estreia já na sexta-feira, quando a equipe enfrenta o Al-Ittihad na segunda rodada da Saudi Pro League.
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