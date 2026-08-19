Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Netherlands v Norway - International FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Milan garante enorme ganho financeiro após o Manchester City vender Tijjani Reijnders ao Al-Qadsiah

Mercado da bola
T. Reijnders
Milan
Manchester City
Al Qadsiah
Campeonato Italiano
Premier League

Tijjani Reijnders concluiu uma lucrativa transferência para o Al-Qadsiah, da Saudi Pro League. Embora o Manchester City recupere uma taxa de transferência significativa, o acordo aciona uma cláusula única que o obriga a pagar ao Milan um bônus enorme. O clube italiano comemora um excelente retorno financeiro com um jogador que vendeu aos gigantes da Premier League há apenas um ano.

  • Grande transferência saudita concluída

    De acordo com o Football Italia, Reijnders deixou oficialmente o Manchester City para se juntar ao Al-Qadsiah por uma taxa de transferência de € 61 milhões. O meio-campista assinou um contrato milionário de cinco anos no Oriente Médio, com seu salário supostamente devendo ultrapassar € 100 milhões nesse período. O Al-Qadsiah confirmou o acordo por meio de um vídeo de apresentação no X, no qual Reijnders anunciou com orgulho: "Sou um artista holandês; sou um homem do Qadsiah." Ele deixa a Inglaterra após fazer 50 partidas em todas as competições pelo clube, conquistando duas copas nacionais durante sua breve passagem.

    • Publicidade
  • AC Milan v Monza - Serie AGetty Images Sport

    Milan aciona cláusula astuta

    Embora o Manchester City tenha garantido um forte retorno pelo jogador que contratou por €55 milhões há um ano, o Milan é o verdadeiro vencedor financeiro. Quando o clube italiano vendeu Reijnders no verão passado, incluiu até €14 milhões em bônus atrelados a desempenho. Crucialmente, antecipou uma saída rápida e inseriu uma cláusula inteligente. Esse acordo específico garantia que, se o Manchester City vendesse Reijnders dentro do primeiro ano, teria de pagar todo o pacote de €14 milhões, independentemente de ele atingir metas como o título da Liga dos Campeões ou a Bola de Ouro.

  • Lucro enorme para os italianos

    O Manchester City estava ansioso para finalizar a venda rapidamente, mas sua impaciência significa que o clube está legalmente obrigado a transferir os milhões extras. Esse pagamento final eleva a taxa total de transferência recebida pelo Milan por Reijnders para quase € 70 milhões. Segundo relatos da imprensa italiana, o Milan pagou inicialmente € 13 milhões para contratar Reijnders junto ao AZ Alkmaar no verão de 2023, o que significa que o clube agora gerou um lucro total enorme de € 56 milhões.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que vem a seguir para Reijnders?

    Daqui para frente, Reijnders agora se juntará ao seu novo companheiro de equipe Mateo Retegui sob o comando do técnico Brendan Rodgers. O Al-Qadsiah está se preparando para fazer sua primeira aparição na Liga dos Campeões da AFC Elite. Reijnders pode fazer sua estreia já na sexta-feira, quando a equipe enfrenta o Al-Ittihad na segunda rodada da Saudi Pro League.