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Santiago Gimenez MilanGetty Images

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Milan: ganha força o negócio por Santiago Gimenez com a Lazio; os valores da possível operação e o fator Mario Gila, tudo o que há para saber

Milan
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Mercado da bola
S. Gimenez

O avançado mexicano está de saída do AC Milan, mas é preciso o encaixe certo do ponto de vista económico.

Fazer caixa. Uma espécie de imperativo categórico na casa do Milan depois da dupla contratação de cerca de 100 milhões de euros que levou para a corte de Rubén Amorim Gonçalo Ramos e Mario Gila. Entre os jogadores que não entram no projeto técnico do Milan está, sem dúvida, Santiago Gimenez, atualmente de férias depois do desgaste no Mundial com o México e ainda a recuperar da entorse de segundo grau no tornozelo direito (o mesmo operado em dezembro passado), sofrida nos quartos de final contra a Inglaterra.

  • A Lazio está aí

    Há algumas semanas que a Lazio de Gennaro Gattuso tem Santiago Gimenez, ex-ponta de lança do Feyenoord, debaixo de olho, à procura de um número 9 que complete um setor em que, neste momento, os únicos intérpretes da função são Boulaye Dia e Petar Ratkov. O clube biancoceleste tinha identificado como primeira escolha Carlos Espì, avançado de 2005 do Levante (vindo de uma época de 11 golos em 25 jogos da Liga), mas o jogador é avaliado em não menos de 25 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão prevista no contrato válido até junho de 2028, e também tem admiradores na Premier League. Por estas razões, o clube do presidente Claudio Lotito está a trabalhar em alternativas, e uma delas é precisamente Santiago Gimenez.

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  • Quanto custa ao Milan

    Sem marcar na Serie A desde 9 de maio de 2025, e com a camisola do Milan desde o jogo da Coppa Italia contra o Lecce, em 23 de setembro de 2025, o jogador nascido em 2001 e de origens argentinas foi contratado por 30 milhões de euros (mais bónus) em fevereiro de 2025 e assinou contrato até junho de 2029. O seu custo anual em balanço, entre o valor da amortização e o salário bruto, é estimado em 11,3 milhões de euros e, com base nas projeções do exercício encerrado a 30 de junho passado, a quantia mínima que o Milan deveria encaixar para não registar uma menos-valia ronda os 20 milhões de euros. Um valor destinado a baixar ainda mais caso o Milan se abra a uma fórmula que vá ao encontro das dificuldades da Lazio em contratar, ou seja, o empréstimo com obrigação de compra condicionada.

  • As condições da Lazio

    No início do verão, o clube da capital recebeu de facto da FIGC luz verde para operar com saldo zero e isso significa que, para libertar uma vaga para a contratação de Santiago Gimenez, sobretudo ao nível salarial (o mexicano recebe 4,6 milhões de euros brutos por época) teria de criar as condições ideais. Neste momento, é difícil imaginar que o Milan possa ir ainda mais ao encontro das necessidades de Lotito, talvez participando parcialmente no pagamento do salário, mas também é verdade que o recente negócio que levou Mario Gila da Lazio para o AC Milan trouxe uma melhoria evidente nas relações entre os dois clubes em relação às últimas temporadas.

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