Sem marcar na Serie A desde 9 de maio de 2025, e com a camisola do Milan desde o jogo da Coppa Italia contra o Lecce, em 23 de setembro de 2025, o jogador nascido em 2001 e de origens argentinas foi contratado por 30 milhões de euros (mais bónus) em fevereiro de 2025 e assinou contrato até junho de 2029. O seu custo anual em balanço, entre o valor da amortização e o salário bruto, é estimado em 11,3 milhões de euros e, com base nas projeções do exercício encerrado a 30 de junho passado, a quantia mínima que o Milan deveria encaixar para não registar uma menos-valia ronda os 20 milhões de euros. Um valor destinado a baixar ainda mais caso o Milan se abra a uma fórmula que vá ao encontro das dificuldades da Lazio em contratar, ou seja, o empréstimo com obrigação de compra condicionada.