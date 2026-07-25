Fazer caixa. Uma espécie de imperativo categórico na casa do Milan depois da dupla contratação de cerca de 100 milhões de euros que levou para a corte de Rubén Amorim Gonçalo Ramos e Mario Gila. Entre os jogadores que não entram no projeto técnico do Milan está, sem dúvida, Santiago Gimenez, atualmente de férias depois do desgaste no Mundial com o México e ainda a recuperar da entorse de segundo grau no tornozelo direito (o mesmo operado em dezembro passado), sofrida nos quartos de final contra a Inglaterra.
Traduzido por
Milan: ganha força o negócio por Santiago Gimenez com a Lazio; os valores da possível operação e o fator Mario Gila, tudo o que há para saber
A Lazio está aí
Há algumas semanas que a Lazio de Gennaro Gattuso tem Santiago Gimenez, ex-ponta de lança do Feyenoord, debaixo de olho, à procura de um número 9 que complete um setor em que, neste momento, os únicos intérpretes da função são Boulaye Dia e Petar Ratkov. O clube biancoceleste tinha identificado como primeira escolha Carlos Espì, avançado de 2005 do Levante (vindo de uma época de 11 golos em 25 jogos da Liga), mas o jogador é avaliado em não menos de 25 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão prevista no contrato válido até junho de 2028, e também tem admiradores na Premier League. Por estas razões, o clube do presidente Claudio Lotito está a trabalhar em alternativas, e uma delas é precisamente Santiago Gimenez.
Quanto custa ao Milan
Sem marcar na Serie A desde 9 de maio de 2025, e com a camisola do Milan desde o jogo da Coppa Italia contra o Lecce, em 23 de setembro de 2025, o jogador nascido em 2001 e de origens argentinas foi contratado por 30 milhões de euros (mais bónus) em fevereiro de 2025 e assinou contrato até junho de 2029. O seu custo anual em balanço, entre o valor da amortização e o salário bruto, é estimado em 11,3 milhões de euros e, com base nas projeções do exercício encerrado a 30 de junho passado, a quantia mínima que o Milan deveria encaixar para não registar uma menos-valia ronda os 20 milhões de euros. Um valor destinado a baixar ainda mais caso o Milan se abra a uma fórmula que vá ao encontro das dificuldades da Lazio em contratar, ou seja, o empréstimo com obrigação de compra condicionada.
As condições da Lazio
No início do verão, o clube da capital recebeu de facto da FIGC luz verde para operar com saldo zero e isso significa que, para libertar uma vaga para a contratação de Santiago Gimenez, sobretudo ao nível salarial (o mexicano recebe 4,6 milhões de euros brutos por época) teria de criar as condições ideais. Neste momento, é difícil imaginar que o Milan possa ir ainda mais ao encontro das necessidades de Lotito, talvez participando parcialmente no pagamento do salário, mas também é verdade que o recente negócio que levou Mario Gila da Lazio para o AC Milan trouxe uma melhoria evidente nas relações entre os dois clubes em relação às últimas temporadas.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.