Matteo Gabbia finalmente superou a lesão no tornozelo que o condicionou neste início de temporada. Seu Milan recomeçou com Ruben Amorim, que segue tentando encontrar um equilíbrio defensivo, setor que obviamente lhe diz respeito de perto. Falando à Dazn, o zagueiro explicou as novidades que o treinador português está trazendo com um único objetivo declarado. Vencer todas as partidas para poder sonhar tanto na Itália quanto na Europa.
Milan, Gabbia: "Estamos felizes com Amorim, mas, quando se muda, é preciso tempo. Ele está tentando encontrar o equilíbrio defensivo"
Contentes com Amorim
"O trabalho com Amorim está indo bem. Estamos felizes com o que estamos fazendo, mas também conscientes de que precisamos melhorar em todos os aspectos.
A temporada acabou de começar, quando você troca de treinador sempre é preciso um pouco de tempo. Estamos tentando encurtar esse período, com trabalho e dedicação vão aparecer as coisas em que estamos trabalhando".
Feliz por Modric
"Quem impressionou entre os novos? É difícil citar apenas um nome. Todos são garotos que trouxeram algo dentro e fora de campo.
Estou feliz com todos e também muito feliz com a permanência de Modric. Somos um bom grupo e agora cabe a nós fazer uma grande temporada".
Amorim busca o encaixe defensivo
"O técnico está tentando encontrar o equilíbrio do ponto de vista defensivo em nível de equipe. Mudamos algumas coisas em relação à forma como estávamos acostumados.
Depois, estamos tentando eliminar algumas falhas que tivemos neste início de temporada. Estamos com vontade de seguir o técnico, de treinar bem e de melhorar também do ponto de vista defensivo".
A LESÃO
"Foi um mês e meio difícil porque eu não estava bem e não conseguia jogar com continuidade por causa desse problema no tornozelo. Agora estou feliz por ter resolvido essa lesão.
A pausa chegou no momento certo porque me permitiu treinar e eliminar completamente o problema no tornozelo. A partir de quando os jogos recomeçarem, espero estar 100%".
Gila me surpreendeu
"Nós já conhecíamos o Gila, já que ele jogava na Serie A. É um jogador que tem boas características e um garoto excepcional, com muita vontade de fazer acontecer. Como jogador, eu já o conhecia, então, se tenho que dizer em que ele me surpreendeu, digo que ele me surpreendeu como pessoa"
Eu me sinto responsável
"Eu sempre me sinto responsável por ser um exemplo. Mais do que explicar isso com palavras, o que importa é como se comporta e como se vivem determinadas situações. Eu tento ser sempre um profissional exemplar e procurar fazer o máximo sempre".
RIVAIS DA CHAMPIONS
"Há muitas equipes bem montadas. Nós, porém, temos de ser humildes, pensar apenas em nós mesmos e também lembrar como foram as últimas temporadas, especialmente a do ano passado, em que fizemos muitas boas partidas, mas depois é preciso ter lucidez, regularidade e profissionalismo até o fim. O objetivo do Milan é vencer todos os jogos, e nós vamos tentar isso a cada domingo e a cada quinta-feira".
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.