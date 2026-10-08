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Ao VivoIngressos
Matteo Gabbia MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan, Gabbia: "Estamos felizes com Amorim, mas, quando se muda, é preciso tempo. Ele está tentando encontrar o equilíbrio defensivo"

Milan
Campeonato Italiano
M. Gabbia
Sassuolo x Milan
Sassuolo

Matteo Gabbia finalmente superou a lesão no tornozelo que o condicionou neste início de temporada. Seu Milan recomeçou com Ruben Amorim, que segue tentando encontrar um equilíbrio defensivo, setor que obviamente lhe diz respeito de perto. Falando à Dazn, o zagueiro explicou as novidades que o treinador português está trazendo com um único objetivo declarado. Vencer todas as partidas para poder sonhar tanto na Itália quanto na Europa.

  • Contentes com Amorim

    "O trabalho com Amorim está indo bem. Estamos felizes com o que estamos fazendo, mas também conscientes de que precisamos melhorar em todos os aspectos.

    A temporada acabou de começar, quando você troca de treinador sempre é preciso um pouco de tempo. Estamos tentando encurtar esse período, com trabalho e dedicação vão aparecer as coisas em que estamos trabalhando".

  • Feliz por Modric

    "Quem impressionou entre os novos? É difícil citar apenas um nome. Todos são garotos que trouxeram algo dentro e fora de campo.

    Estou feliz com todos e também muito feliz com a permanência de Modric. Somos um bom grupo e agora cabe a nós fazer uma grande temporada". 

  • Amorim busca o encaixe defensivo

    "O técnico está tentando encontrar o equilíbrio do ponto de vista defensivo em nível de equipe. Mudamos algumas coisas em relação à forma como estávamos acostumados.

    Depois, estamos tentando eliminar algumas falhas que tivemos neste início de temporada. Estamos com vontade de seguir o técnico, de treinar bem e de melhorar também do ponto de vista defensivo".

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  • A LESÃO

    "Foi um mês e meio difícil porque eu não estava bem e não conseguia jogar com continuidade por causa desse problema no tornozelo. Agora estou feliz por ter resolvido essa lesão.

    A pausa chegou no momento certo porque me permitiu treinar e eliminar completamente o problema no tornozelo. A partir de quando os jogos recomeçarem, espero estar 100%".

  • Gila me surpreendeu

    "Nós já conhecíamos o Gila, já que ele jogava na Serie A. É um jogador que tem boas características e um garoto excepcional, com muita vontade de fazer acontecer. Como jogador, eu já o conhecia, então, se tenho que dizer em que ele me surpreendeu, digo que ele me surpreendeu como pessoa"

  • Eu me sinto responsável

    "Eu sempre me sinto responsável por ser um exemplo. Mais do que explicar isso com palavras, o que importa é como se comporta e como se vivem determinadas situações. Eu tento ser sempre um profissional exemplar e procurar fazer o máximo sempre".

  • RIVAIS DA CHAMPIONS

    "Há muitas equipes bem montadas. Nós, porém, temos de ser humildes, pensar apenas em nós mesmos e também lembrar como foram as últimas temporadas, especialmente a do ano passado, em que fizemos muitas boas partidas, mas depois é preciso ter lucidez, regularidade e profissionalismo até o fim. O objetivo do Milan é vencer todos os jogos, e nós vamos tentar isso a cada domingo e a cada quinta-feira".

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