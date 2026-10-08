"O trabalho com Amorim está indo bem. Estamos felizes com o que estamos fazendo, mas também conscientes de que precisamos melhorar em todos os aspectos.

A temporada acabou de começar, quando você troca de treinador sempre é preciso um pouco de tempo. Estamos tentando encurtar esse período, com trabalho e dedicação vão aparecer as coisas em que estamos trabalhando".