Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Silvano Vos Grafica

Traduzido por

Milan Futuro, Vos e companheiros na Premier League International Cup em Goodison Park: hoje a estreia contra o Everton sub-21

Milan

O Milan Futuro faz sua estreia nesta noite, às 20h, na Premier League International Cup: onde assistir ao jogo em Goodison Park

O Milan Futuro se despediu, no último dia da janela de transferências, de Jacopo Sardo e Kevin Zeroli: o primeiro acertou com o Pescara por empréstimo com opção, enquanto o ex-capitão do Milan Primavera foi para o Sud Tirol por empréstimo com opção de compra, mas sem recompra e com um percentual de 20% sobre uma futura revenda. Permaneceram no elenco jogadores interessantes para o futuro, como Guernier e El Malick Cissè, além de alguns nomes de ponta para relançar, como Vos e Balentien.

  • TORNEIO INTERNACIONAL

    Um dia histórico para o Milan Futuro do técnico espanhol Navarro: a segunda equipe do AC Milan, de fato, estará em campo na primeira rodada da Premier League International Cup, torneio que chegou à sua décima edição e coloca frente a frente as melhores categorias de base inglesas com as das melhores equipes da Europa. A competição, na temporada passada, foi vencida pelo Borussia Dortmund na final contra o Real Madrid: neste ano, a equipe do AC Milan também poderá se medir nesse palco, o que permitirá adquirir experiência em nível internacional.

    • Publicidade

  • ONDE ASSISTIR

    A estreia do Milan Futuro será em Liverpool contra o Everton U21. O palco da partida será um dos mais sugestivos de todo o futebol inglês: o histórico estádio de Goodison Park, que até duas temporadas atrás era a casa do time principal e que hoje é utilizado pelas equipes de base e feminina. A partida começará às 20h no horário da Itália e será transmitida ao vivo no aplicativo oficial do Milan.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Juventus crest
Juventus
JUV
Milan crest
Milan
MIL