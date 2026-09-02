O Milan Futuro se despediu, no último dia da janela de transferências, de Jacopo Sardo e Kevin Zeroli: o primeiro acertou com o Pescara por empréstimo com opção, enquanto o ex-capitão do Milan Primavera foi para o Sud Tirol por empréstimo com opção de compra, mas sem recompra e com um percentual de 20% sobre uma futura revenda. Permaneceram no elenco jogadores interessantes para o futuro, como Guernier e El Malick Cissè, além de alguns nomes de ponta para relançar, como Vos e Balentien.
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Milan Futuro, Vos e companheiros na Premier League International Cup em Goodison Park: hoje a estreia contra o Everton sub-21
TORNEIO INTERNACIONAL
Um dia histórico para o Milan Futuro do técnico espanhol Navarro: a segunda equipe do AC Milan, de fato, estará em campo na primeira rodada da Premier League International Cup, torneio que chegou à sua décima edição e coloca frente a frente as melhores categorias de base inglesas com as das melhores equipes da Europa. A competição, na temporada passada, foi vencida pelo Borussia Dortmund na final contra o Real Madrid: neste ano, a equipe do AC Milan também poderá se medir nesse palco, o que permitirá adquirir experiência em nível internacional.
ONDE ASSISTIR
A estreia do Milan Futuro será em Liverpool contra o Everton U21. O palco da partida será um dos mais sugestivos de todo o futebol inglês: o histórico estádio de Goodison Park, que até duas temporadas atrás era a casa do time principal e que hoje é utilizado pelas equipes de base e feminina. A partida começará às 20h no horário da Itália e será transmitida ao vivo no aplicativo oficial do Milan.
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