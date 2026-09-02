O Milan Futuro se despediu, no último dia da janela de transferências, de Jacopo Sardo e Kevin Zeroli: o primeiro acertou com o Pescara por empréstimo com opção, enquanto o ex-capitão do Milan Primavera foi para o Sud Tirol por empréstimo com opção de compra, mas sem recompra e com um percentual de 20% sobre uma futura revenda. Permaneceram no elenco jogadores interessantes para o futuro, como Guernier e El Malick Cissè, além de alguns nomes de ponta para relançar, como Vos e Balentien.