A partida fica movimentada desde os primeiros minutos. Minessi chega perto do gol, mas quem abre o placar são os visitantes: o cruzamento de Borsani encontra o desvio de calcanhar de Asanji, que manda a bola para a rede depois de ela bater na trave. O Chievo reage e empata em 1 a 1 com Minessi, após passe de Vuthaj. Nos minutos finais, Carannante quase vira o jogo para o Chievo ao acertar o ângulo de cabeça em uma cobrança de escanteio.





No início do segundo tempo, os donos da casa também tentam pressionar, com Carannante e Minessi levando perigo. Depois, porém, o Milan ganha terreno e o Chievo perde força ofensiva. A expulsão de Bane, por uma falta como último homem, complica ainda mais os planos dos donos da casa. A cobrança de falta na entrada da área não resulta diretamente em gol, mas, pouco depois, Bonomi é o mais rápido a aproveitar uma bola que sobra na área após a defesa de Arlanch em uma finalização de Menon.









Chievo (3-5-2): Arlanch; Cantarella, Bane, Salvi; Jassey (Agnelli, aos 40' do 2º tempo), Bordo (Verzeletti, aos 15' do 2º tempo), Carannante, De Cerchio (Ciccone, aos 28' do 2º tempo), Trillò; Minessi (D'Este, aos 28' do 2º tempo), Vuthaj (Paloschi, aos 37' do 2º tempo). Reservas: Petrone, Ionita, Paloschi, Sturli, Trevisani. Técnico: Didu

Milan Futuro (4-2-3-1): Pittarella, Cappelletti (Zukic, aos 30' do 2º tempo), Borsani, Pagliei, Cisse, Sala, Perera (Bonomi, aos 22' do 2º tempo), Plazzotta (Borsa, aos 49' do 2º tempo), Asanji, Ossola, Guernier (Menon, aos 30' do 2º tempo). Reservas: Faccioli, Idrissi. Técnico: Navarro

Árbitro: Milone, de Barcellona Pozzo di Gotto

Gols: Asanji, aos 26' do 1º tempo; Minessi, aos 37' do 1º tempo; Bonomi, aos 39' do 2º tempo

Cartões amarelos: Cantarella, Guernier, Pagliei, Carannante. Bane foi expulso aos 34' do 2º tempo por uma falta como último homem

Acréscimos: 1' no 1º tempo, 4' no 2º tempo



