No estádio Olivieri, o Milan Futuro venceu o grande favorito Chievo Verona por 2 a 1. Em uma partida perfeita, os comandados do técnico Navarro souberam aproveitar as falhas de concentração do adversário para marcar e castigar o Chievo Verona.
Milan Futuro vence o Chievo Verona fora de casa: Bonomi é o herói do dia após um ano afastado por lesão
O JOGO
A partida fica movimentada desde os primeiros minutos. Minessi chega perto do gol, mas quem abre o placar são os visitantes: o cruzamento de Borsani encontra o desvio de calcanhar de Asanji, que manda a bola para a rede depois de ela bater na trave. O Chievo reage e empata em 1 a 1 com Minessi, após passe de Vuthaj. Nos minutos finais, Carannante quase vira o jogo para o Chievo ao acertar o ângulo de cabeça em uma cobrança de escanteio.
No início do segundo tempo, os donos da casa também tentam pressionar, com Carannante e Minessi levando perigo. Depois, porém, o Milan ganha terreno e o Chievo perde força ofensiva. A expulsão de Bane, por uma falta como último homem, complica ainda mais os planos dos donos da casa. A cobrança de falta na entrada da área não resulta diretamente em gol, mas, pouco depois, Bonomi é o mais rápido a aproveitar uma bola que sobra na área após a defesa de Arlanch em uma finalização de Menon.
Chievo (3-5-2): Arlanch; Cantarella, Bane, Salvi; Jassey (Agnelli, aos 40' do 2º tempo), Bordo (Verzeletti, aos 15' do 2º tempo), Carannante, De Cerchio (Ciccone, aos 28' do 2º tempo), Trillò; Minessi (D'Este, aos 28' do 2º tempo), Vuthaj (Paloschi, aos 37' do 2º tempo). Reservas: Petrone, Ionita, Paloschi, Sturli, Trevisani. Técnico: Didu
Milan Futuro (4-2-3-1): Pittarella, Cappelletti (Zukic, aos 30' do 2º tempo), Borsani, Pagliei, Cisse, Sala, Perera (Bonomi, aos 22' do 2º tempo), Plazzotta (Borsa, aos 49' do 2º tempo), Asanji, Ossola, Guernier (Menon, aos 30' do 2º tempo). Reservas: Faccioli, Idrissi. Técnico: Navarro
Árbitro: Milone, de Barcellona Pozzo di Gotto
Gols: Asanji, aos 26' do 1º tempo; Minessi, aos 37' do 1º tempo; Bonomi, aos 39' do 2º tempo
Cartões amarelos: Cantarella, Guernier, Pagliei, Carannante. Bane foi expulso aos 34' do 2º tempo por uma falta como último homem
Acréscimos: 1' no 1º tempo, 4' no 2º tempo
A LUZ NO FIM DO TÚNEL
A luz no fim do túnel: Bonomi volta a ser decisivo com um gol, e todo o ambiente do Milan. O jovem talento estava afastado dos gramados. A lesão havia ocorrido em um dos piores momentos para Bonomi: nascido em 2006, ele vinha de duas ótimas temporadas na Primavera 1, com gols, assistências e jogadas decisivas para impulsionar os jovens do Milan. No verão de 2025, Alessandro passa a integrar o elenco do MilanFuturo e estreia na Copa da Itália contra a Trevigliese, dando uma assistência na vitória do Milan em casa.
No período mais difícil da carreira de Bonomi, o Milan demonstrou grande confiança no jovem jogador, renovando seu contrato em maio de 2026, durante sua recuperação. O meia-atacante de Como joga no Milan desde os 9 anos.
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