Uma noite de Milan, ainda que se trate do Milan Futuro, ou seja, a equipe sub-23 do Milan. Na Europa, com a camisa branca, como manda a tradição. A estreia absoluta na Premier League International Cup U21 ficou marcada por uma vitória de prestígio em um dos campos que fizeram a história do futebol inglês: no Goodison Park, em Liverpool, Everton U21 x Milan Futuro terminou em 2 a 1 para o Milan de Sergio Navarro, protagonista de uma grande atuação em qualidade e intensidade. Os gols foram de Federico Colombo e Lorenzo Ossola, intercalados pelo empate momentâneo de Graham em cobrança de falta no início do segundo tempo, no melhor momento dos jovens Toffees. Das 4 partidas disputadas nesta primeira parte da temporada, esta resume melhor do que qualquer outra o potencial da equipe idealizada por Jovan Kirovski e Vincenzo Vergine, até porque parecia uma partida entre profissionais, e certamente não de Série D.
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Milan Futuro: veja como está indo o time sub-23 do AC Milan entre a Série D e a Premier League International Cup Sub-21
Os momentos em falso
A temporada 2026/27 do Milan Futuro não começou da melhor maneira, já que na primeira fase da Coppa Italia Serie D acabou superado pelo Sant'Angelo, equipe do Grupo D, agora classificada para os Trinta e Dois Avos de Final. No Felice Chinetti, em Solbiate Arno, o Milan recuperou a desvantagem inicial com Castiello e fechou o primeiro tempo em igualdade, mas na etapa final não conseguiu concretizar as diversas chances criadas e, no fim, sofreu dois gols, em cobrança de falta da entrada da área e em contra-ataque. Uma boa notícia havia chegado no segundo tempo, quando Bonomi foi recebido de volta em campo após um ano de ausência por uma lesão no joelho. E foi justamente a baixa capacidade de transformar em gol as muitas chances criadas que determinou a derrota na segunda rodada contra a Pro Palazzolo (que se recuperou muito bem da derrota por 5 a 1 na estreia).
Navarro e sua comissão técnica estão trabalhando intensamente para melhorar a fase ofensiva, que havia sido ótima na estreia com a vitória por 4 a 3 sobre o Caldiero Terme, com gols de Ossola, Borsani, Plazzotta e Vos. Este último precisa ser recuperado 100% porque, em termos de potencial, seria um jogador de Europa League, mas mentalmente ainda é muito frágil e, por esse motivo, a gestão específica também leva a exclusões como a do turno seguinte contra a Pro Palazzolo.
Ossola e Borsani em evidência
O jogador de destaque deste início de temporada é certamente o capitão Ossola, já protagonista de uma boa pré-temporada com a equipe principal. O meia-atacante do AC Milan marcou dois gols em quatro partidas e sempre apresentou atuações de alto nível. Ossola, ao lado de Borsani, está destinado a subir de categoria em curto prazo. Também está em crescimento o talentoso meio-campista Pandolfi.
ELENCOS BLOQUEADOS
O responsável pelo setor de base Vincenzo Vergine compartilha informações e ideias diariamente com Jovan Kirovski com o objetivo de uniformizar o método e a filosofia em cascata a partir do time principal. A maior novidade em relação à temporada passada é a dos elencos bloqueados: quem joga na Primavera o faz com continuidade, e não há trocas com o Milan Futuro às vésperas das partidas para evitar criar uma confusão que havia sido percebida superficialmente nos últimos meses.
MÉTODO NAVARRO
Sergio Navarro Barquero foi uma escolha precisa de Jovan Kirovski porque trabalha com jovens desde 2006: depois de uma longa experiência no Castellon, de 2022 a 2025, vai para o Athletic Club de Bilbao como responsável pelo setor de base. Do ponto de vista tático, segue as ideias de Amorim com um 3-4-2-1, com a ambição de propor um futebol de posse e domínio. O objetivo dele é fazer com que cada jogador se sinta protagonista de todas as decisões que são tomadas. Como? Nas reuniões, são os jogadores que propõem ideias novas, que contam as próprias emoções. Uma novidade imposta pelo técnico é que todos devem comemorar e festejar em grupo o gol de um companheiro. Ao contrário de Oddo, é muito mais empático e busca o confronto direto com seus jogadores, com os quais compartilhou um código de conduta com multas por atrasos e problemas diversos, mas também prêmios para valorizar as coisas feitas da maneira certa.
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