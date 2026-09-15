A temporada 2026/27 do Milan Futuro não começou da melhor maneira, já que na primeira fase da Coppa Italia Serie D acabou superado pelo Sant'Angelo, equipe do Grupo D, agora classificada para os Trinta e Dois Avos de Final. No Felice Chinetti, em Solbiate Arno, o Milan recuperou a desvantagem inicial com Castiello e fechou o primeiro tempo em igualdade, mas na etapa final não conseguiu concretizar as diversas chances criadas e, no fim, sofreu dois gols, em cobrança de falta da entrada da área e em contra-ataque. Uma boa notícia havia chegado no segundo tempo, quando Bonomi foi recebido de volta em campo após um ano de ausência por uma lesão no joelho. E foi justamente a baixa capacidade de transformar em gol as muitas chances criadas que determinou a derrota na segunda rodada contra a Pro Palazzolo (que se recuperou muito bem da derrota por 5 a 1 na estreia).





Navarro e sua comissão técnica estão trabalhando intensamente para melhorar a fase ofensiva, que havia sido ótima na estreia com a vitória por 4 a 3 sobre o Caldiero Terme, com gols de Ossola, Borsani, Plazzotta e Vos. Este último precisa ser recuperado 100% porque, em termos de potencial, seria um jogador de Europa League, mas mentalmente ainda é muito frágil e, por esse motivo, a gestão específica também leva a exclusões como a do turno seguinte contra a Pro Palazzolo.