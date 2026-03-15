Jacopo Sardo, talentoso meio-campista que chegou ao Milan na janela de transferências de janeiro, vindo do Monza, garantiu uma vitória de ouro para o Milan Futuro no campo do Oltrepò, faltando 15 minutos para o fim da partida. E pensar que ele parecia destinado ao Pescara, da Série D, mas o encanto dos rossoneri acabou prevalecendo. Os rapazes de Oddo comemoram uma vitória que vale o dobro: agora estão em segundo lugar na classificação, graças aos resultados obtidos hoje:
SÉRIE D, GRUPO B - A CLASSIFICAÇÃO
Folgore Caratese 54
Milan Futuro 45
Villa Valle 44
Chievo Verona 43
Casatese Merate 43
Leon 42
Brusaporto 42
Scanzorosciate 39
Oltrepoò FBC 39
CiseranoBergamo 37
Caldiero Terme 36
Real Calepina 36
Castellanzese 35
Breno 30
Pavia 25
Varesina 24
Sondrio 22
Vogherese 11