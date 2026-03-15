Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Milan Futuro 2025-26 Calciomercato

Traduzido por

Milan Futuro: Sardo garante a vitória fora de casa contra o Oltrepò; segundo lugar na classificação

Jacopo Sardo, talentoso meio-campista que chegou ao Milan na janela de transferências de janeiro, vindo do Monza, garantiu uma vitória de ouro para o Milan Futuro no campo do Oltrepò, faltando 15 minutos para o fim da partida. E pensar que ele parecia destinado ao Pescara, da Série D, mas o encanto dos rossoneri acabou prevalecendo. Os rapazes de Oddo comemoram uma vitória que vale o dobro: agora estão em segundo lugar na classificação, graças aos resultados obtidos hoje: 

SÉRIE D, GRUPO B - A CLASSIFICAÇÃO

Folgore Caratese 54
Milan Futuro 45
Villa Valle 44
Chievo Verona 43
Casatese Merate 43
Leon 42
Brusaporto 42
Scanzorosciate 39
Oltrepoò FBC 39
CiseranoBergamo 37
Caldiero Terme 36
Real Calepina 36
Castellanzese 35
Breno 30
Pavia 25
Varesina 24
Sondrio 22
Vogherese 11

  • ODDO AO FINAL DA PARTIDA

    Massimo Oddo, visivelmente satisfeito, declarou ao final da partida: “Fizemos um bom jogo com uma boa abordagem. Eles são uma equipe que jogou muito bem, com grande vigor físico. Fizemos um ótimo segundo tempo, aproveitando a oportunidade do gol; talvez pudéssemos ter feito mais, mas estamos satisfeitos. Continuamos sendo uma equipe jovem e com potencial para melhorar ainda mais; os rapazes demonstraram grande vontade de vencer esta partida”.
Campeonato Italiano
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
0