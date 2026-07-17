Milan Futuro, mais uma contratação fechada: chega o atacante Di Nella, nascido em 2008

O Milan Futuro foi criado para conduzir os jovens de Milanello ao profissionalismo. Dois anos depois, a Série D levanta uma questão diferente: ela pode se tornar uma porta de entrada também para quem vem do amadorismo? A resposta é sim, considerando a contratação recém-feita por Kirovski e Lomonte: do Club Milano chega o atacante Di Nella, nascido em 2008, que já amanhã deve receber a autorização para se colocar à disposição do técnico Navarro.